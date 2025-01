Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unitat de Recerca de la comissaria de Tarragona dels Mossos d’Esquadra investiga la mort d’un home que va aparèixer aquest dilluns, 6 de gener, a la tarda, a terra, al costat d’una torre d’alta tensió a la zona Comercial de les Gavarres, tal com ha informat ElCaso.com.

Possible suïcidi per electrocució

Segons les primeres investigacions, la policia catalana no tracta aquest succés com una mort violenta. Tot sembla indicar que l'home va pujar a la torre de manera voluntària i es va llançar contra els cables d’alta tensió, la qual cosa va provocar una greu electrocució i posterior caiguda a terra.

Un testimoni va alertar el 112, i ràpidament es va desplaçar una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins al lloc. No obstant això, els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar la vida de l'home.

Investigació per identificar la víctima

Segons publica ElCaso.cat les declaracions de testimonis que van ser recollides pels agents dels Mossos d’Esquadra, tot apunta que l'home es va llançar voluntàriament contra els cables de la torre amb la intenció de treure's la vida. Malgrat això, la investigació continua en marxa per aclarir tots els detalls i identificar la víctima.

A hores d'ara, l'home no portava documentació sobre ell, i ningú ha denunciat la seva desaparició, fet que ha dificultat la seva identificació. Els Mossos han sol·licitat l'autòpsia per descartar altres causes de la mort i confirmar que no es tracta d'un cas de motivació criminal.

Futurs passos per la identificació

ElCaso.com explica que els agents intentaran identificar l'home mitjançant les empremtes dactilars. Si l'home no consta al registre de persones detingudes o no ha estat identificat prèviament a l'Estat espanyol, serà impossible identificar-lo a través d'aquest mètode. A més, els Mossos revisaran les denúncies de desaparició presentades els últims dies per intentar esbrinar si algú busca aquest home.