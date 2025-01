CaixaBank lliura més de 300 regals a nens en situació de vulnerabilitat a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

CaixaBank ha lliurat un total de 317 regals a nens en situació de vulnerabilitat de Tarragona gràcies al programa L’Arbre dels Somnis, una iniciativa solidària impulsada per l’entitat financera gràcies a la qual els menors han rebut aquest Nadal exactament el regal que han demanat a les seves cartes. Gràcies a les 89 oficines de CaixaBank que participen en aquest programa, L’Arbre dels Somnis ha arribat a Tarragona, a través de vuit entitats socials.

A més, enguany, el club Gimnàstic de Tarragona va participar en una cadena solidària a través de les xarxes socials per donar visibilitat al programa de l’entitat financera a través del jugador Òscar Sanz que va formar part de la iniciativa explicant, mitjançant els perfils oficials dels clubs en xarxes, com participar i va reptar un esportista d’un altre club a formar part del programat.

A tot Espanya, L’Arbre dels Somnis ha arribat en la seva setena edició a més de 34.000 nens, gairebé 5.000 més que l’any passat, gràcies a la participació de clients particulars i empleats de CaixaBank i a la col·laboració d’un total de 360 entitats socials, així com al suport de 336 empreses.

Gràcies a les més de 3.300 oficines que participen en aquest programa, CaixaBank ha aconseguit portar, un any més, L’Arbre dels Somnis a totes les comunitats autònomes. Entre el 21 de novembre i el 13 de desembre, les oficines de CaixaBank van disposar de cartes escrites per nens de fins a 12 anys que es troben en situació de risc per diferents motius com famílies desestructurades, pobresa alimentària o trobar-se a centres residencials entre d’altres.

Repartint il·lusió

Per col·laborar amb aquesta iniciativa el client va haver de dirigir-se a una oficina de CaixaBank, on se li va assignar una de les cartes escrites per un nen en què es detallava el regal concret que desitjava per a aquest Nadal. Un cop recollida la carta, els participants van tenir fins al 13 de desembre per portar el seu regal a la seva oficina, amb un límit màxim de 50 euros.

A partir d’aquesta data, CaixaBank i 360 entitats socials vinculades a la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat infantil s’han encarregat de la recollida i repartiment dels regals, de manera que els nens han pogut veure convertida la seva il·lusió en realitat tenint en compte que per a moltes famílies aquest ha estat l’únic regal que han rebut per Nadal.

Durant aquesta setena edició del programa s’han atès un total de 34.026 cartes, la qual cosa implica superar el rècord de beneficiaris de la iniciativa. Des de la primera edició l’any 2018 de L’Arbre dels Somnis, CaixaBank ha aconseguit, amb aquesta campanya, ajudar a complir els desitjos de més de 180.000 nens en risc de pobresa.