Aquest és el perfil professional que demanda el mercat laboral de Tarragona

Publicat per Cedida Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona registra una alta demanda de perfils digitals, amb un total de 317 llocs de treball oberts en els darrers tres mesos, segons les dades del Mapa d'Ocupació de la Fundación Telefónica. Els perfils més sol·licitats a la ciutat són el de digital project manager, consultor/a TIC i administrador/a de sistemes, destacant habilitats com el cloud computing, JavaScript i CSS com les més requerides.

A Catalunya, amb un total de 12.291 ofertes, Tarragona ocupa el tercer lloc, només darrere de Barcelona i Girona. Aquest augment de la demanda de professionals digitals s’explica per la ràpida transformació tecnològica de les empreses que necessiten perfils amb coneixements específics en àrees com la ciberseguretat, la intel·ligència artificial i el big data.

Aquesta tendència en el mercat laboral coincideix amb el creixement d’iniciatives formatives com el campus 42 Barcelona, que prepara a joves i adults per als perfils digitals més demandats, garantint un 100% d’ocupabilitat per als seus graduats.

La digitalització, que impulsa les oportunitats laborals a la província, també obre noves vies per a persones que busquen reinventar-se professionalment o millorar les seves competències digitals en un mercat laboral cada vegada més competitiu.