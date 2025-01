La neteja, el patrimoni i el POUM: els grans reptes de Viñuales a Tarragona pel 2025

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou any arriba ple de grans reptes per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. En un 2025 on arribarà a l’equador del seu mandat, el batlle haurà d’aplicar una solució al contracte de la neteja de la ciutat, complir els terminis dels projectes relacionats amb el patrimoni i negociar el POUM amb els grups municipal.

En primer lloc, la neteja a Tarragona viu en un coitus interruptus que s’ha allargat durant massa mesos. Viñuales espera que enguany la situació amb l’adjudicació del contracte de la brossa es pugui desencallar d’un cop per totes. Des de fa mesos, l’Ajuntament espera una resolució judicial que en un principi s’esperava per aquesta tardor, tot i que no s’ha produït.

En diferents ocasions, el batlle ha expressat la voluntat d’adjudicar a la companyia que indiqui la Justícia. L’alcalde tarragoní considera que aquesta situació té prejudicis clars cap a la ciutadania i espera que enguany aquests problemes puguin acabar.

Un altre dels reptes, recurrents en una ciutat com Tarragona, és la gestió del patrimoni. Aquest any aquest fet s’accentua, ja que abans del 2026 s’hauran d’acabar els projectes que reben fons europeus Next Generation, i això suposa uns 30 milions d’euros a la ciutat.

Un dels més importants és el del Fòrum de la Colònia. El projecte té un pressupost de 3 milions d’euros. A banda, projectes de la conselleria de Medi Ambient, com l’enderrocament de la plataforma del Miracle o la renaturalització del Francolí tindran damunt l’espasa de Damocles amb la data de termini.

Negociar el POUM

Per últim, una de les grans carpetes a afrontar pel batlle tarragoní és la del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). L’Ajuntament ha avançat en els darrers mesos amb els informes preceptius i els estudis de viabilitat econòmica.

L’objectiu de l’equip de govern és presentar l’aprovació inicial del plantejament urbanístic enguany. Per a fer-ho, abans, un dels estudis a desencallar és el d’inundabilitat. Un document que, després dels aiguats de la Dana, prendrà encara més importància.

Últim de creixement

Viñuales ha recordat els últims mesos que el pròxim POUM serà l’últim de creixement a Tarragona. Segons el batlle, en el futur, els altres plantejaments seran de transformació, però no de creixement de ciutat. Aquest fet és una responsabilitat afegida per l’alcalde, que espera aconseguir el consens amb els grups municipals per tirar-ho endavant.

Altre any en solitari

Uns grups municipals que es mantenen tots a l’oposició, tot i les converses per a ampliar l’executiu que s’han succeït en diferents ocasions. Viñuales ha elogiat el paper d’En Comú Podem i de Junts a l’hora d’aprovar pressupostos i ordenances en diferents ocasions i els ha ofert entrar al govern.

Ara bé, per ECP estar en un govern amb Junts és una línia vermella que no volen passar. Per tant, la situació no sembla que es desencalli tampoc enguany. Tot i que no és un maldecap per Viñuales, que ha pogut tirar endavant polítiques clau pactant individualment amb cada grup.