L’Ajuntament de Tarragona atribueix la reducció de sancions per residus a una major prevenció

L’Ajuntament de Tarragona atribueix la reducció de sancions per llençar residus on no toca a una major prevenció. Durant tot l’any passat, es van interposar 90 sancions relacionades amb els residus. 30 sancions són de la Llei reguladora de residus, que poden anar de 1.000 a 4.001 euros. Segons expliquen des de la plaça de la Font, la majoria de multes són de 1.000 euros perquè no es troben casos molt greus.

Per posar en comparació, el 2020 el consistori va interposar 156 sancions en aplicació d’aquesta llei i el 2022 en van ser 58. A aquestes 30 sancions per la llei de residus se’ls hi sumen unes 60 multes per l’Ordenança de Convivència Ciutadana i ús dels espais públics. Aquestes sancions oscil·len entre els 100 i els 300 euros.

Així tot, durant l’any passat l’Ajuntament va interposar 90 sancions. Des del consistori es remarca que aquestes dades són fruit de la feina de prevenció que es porta fent i que les sancions, a falta d’acabar de recollir tota la informació, podrien ser més. L’Ajuntament ha posat més d’un centenar de cartells en diferents espais de la ciutat advertint de les possibles multes si no es llencen els residus de forma correcta.

Quan aquesta tasca intensiva va començar per acabar amb els abocaments il·legals es van destinar dos agents només dedicats als abocaments il·legals. En aquell moment, a la ciutat hi havia molts més abocaments, segons apunten fonts municipals. L’Ajuntament considera que aquesta feina preventiva està funcionant perquè es fa molta vigilància dels punts conflictius amb controls posteriors i l’àrea de Neteja Pública es desplaça a tots els requeriments dels veïns.

Paral·lelament, també es dona informació a tots els comerços dels punts més greus per al compliment de l’ordenança per fer-los partícips i perquè informin de qualsevol incompliment per part d’altres persones o altres comerços i això també està funcionant.

Tema polèmic

La situació de la neteja a Tarragona és un dels temes més polèmics a la ciutat. El passat octubre, el grup municipal d’Esquerra Republicana va fer una petició d’informació sobre les multes per abocar residus on no toca en els primers nou mesos de l’any al Departament d’Alcaldia.

Tal com va explicar el Diari Més, la resposta d’Alcaldia va ser que s’havien interposat 16 sancions per aquest motiu. Un fet que va fer posar el crit al cel als republicans, que consideren que l’Ajuntament hauria de fer una feina més intensiva a l’hora de perseguir aquestes infraccions. Des del consistori s’explica que les dades facilitades a ERC estan desfasades.

Tots els grups municipals han expressat la seva preocupació els darrers mesos per la interrupció del nou contracte de la brossa a la ciutat, que afecta una plantilla de més de 300 treballadors. El govern municipal espera des de fa mesos que els tribunals resolguin jurídicament el conflicte entre les empreses concursants per a poder adjudicar d’una vegada el servei. Es tracta del contracte més gran per les arques municipals, ja que costa 234 milions d’euros en 10 anys.