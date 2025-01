Adjudiquen les obres per a la galeria de tir de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres per a la construcció de la galeria de tir a les dependències de la comissaria de la Guàrdia Urbana a l’empresa Couvert Intelligent Security Systems SA. El projecte s’ha licitat finalment per un import de 203.951,55 euros (IVA inclòs) i la durada de les obres serà d’aproximadament tres mesos un cop hagin arrencat.

L’alcalde de Tarragona i també conseller de Seguretat Ciutadana, Rubén Viñuales, ha assegurat que «l’adjudicació d’aquest projecte és una molt bona notícia perquè la Guàrdia Urbana necessita aquest equipament, amb la construcció d’aquesta galeria de tir la comissaria fa un pas endavant i es dona solució així a una demanda que fa temps que s’arrossega».

Viñuales també considera que amb els reajustaments que es van fer del projecte quan va tornar a sortir a licitació, la galeria s’adapta perfectament a les necessitats actuals i per tant, suposa una millora molt significativa de les dependències policials i un benefici per als agents, que ja no s’hauran de desplaçar a unes altres instal·lacions per a poder fer pràctiques de tir.

Cal recordar que el projecte ha requerit d’una sèrie d’informes de seguretat atenent a les característiques del projecte, que comporten un espai de 25 metres de longitud, totalment insonoritzat, amb una zona freda per a la manipulació de les armes, així com un sistema d’extracció de fums.