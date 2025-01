Un 2024 entre pantalles i vinyetes

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recorregut interactiu pel món del videojoc des d’una perspectiva antropològica i un viatge per la història del còmic a través de les vinyetes més emblemàtiques del novè art, aquestes van ser les exposicions protagonistes del CaixaForum Tarragona durant el 2024.

L’any passat, el centre cultural de la Fundació ‘la Caixa’ a la ciutat va rebre un total de 72.789 visitants, entre els quals destaquen els 16.794 que van endinsar-se en l’univers dels videojocs amb Homo ludens. Videojocs per entendre el present.

La mostra, exposada entre el 21 de març i el 28 de juliol, oferia una mirada analítica del format virtual, convidant a reflexionar sobre aquest com un factor social, cultural i artístic que, més enllà de l’entreteniment, convergeix cada dia més amb la vida humana.

Durant el recorregut, el visitant esdevenia un gamer, però no descobria quin tipus d’avatar era fins al final del circuit. Una resposta basada en les opinions que el mateix usuari havia anat manifestant durant el transcurs de l’exhibició. D’aquesta manera, el resultat exposava les relacions dels visitants amb els videojocs, que variaven des d’aficionats fins a escèptics.

Actualment, el centre acull Còmic. Somnis i història. L’exposició, que va arribar a Tarragona el 8 d’octubre, on romandrà fins al pròxim 23 de febrer, ja acumula 14.611 visites. Aquesta repassa la història del còmic des dels seus orígens fins a l’actualitat, reunint les millors vinyetes del món occidental, amb una atenció especial a l’evolució del còmic a Espanya.

D’aquesta manera, l’exhibició reuneix 144 peces originals d’autors de renom com Quino, Richard Felton Outcault, Hergé o Elzie Crisler, entre altres. També inclou reproduccions d’alguns dels còmics més destacats de la història del gènere, com són Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, Tintín d’Hergé o Mafalda de Quino, entre altres.

La pròxima exposició aterrarà al CaixaForum Tarragona el 25 de març, i es podrà visitar fins al 27 de juliol. Es tracta de Mamut. El gegant de l’Edat de Gel. Tal com avança el seu títol, la mostra serà protagonitzada per aquest mamífer de grans dimensions, extingit fa uns quatre mil·lennis.

L’exhibició, farcida d’informació històrica i científica sobre aquest gènere, promet traslladar als visitants a l’època de les glaciacions, apropant-lo al seu hàbitat i estil de vida. La peça estrella serà, sense dubte, el fòssil d’un mamut siberià de 6 metres de llarg i 3,5 metres d’alt.