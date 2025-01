Els Bombers, protagonistes d’un dels millors moments de la Cavalcada de Reis de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cavalcada de Reis de Tarragona va viure ahir un moment especial i ple de rialles gràcies a la participació inesperada dels Bombers. Durant el recorregut, els bombers van sorprendre els assistents en activar, en diverses ocasions, la sirena del seu camió i fer una pregunta que ràpidament es va convertir en el centre d’atenció: "¿Cómo están ustedes?".

El gest, a càrrec dels bombers que formaven part de la desfilada, va generar una reacció immediata tant en nens com en adults. La sirena, amb el seu so característic, va cridar l’atenció dels tarragonins, i en escoltar la pregunta, tots els presents no van dubtar a respondre a l’uníson, creant un moment divertit per a aquells que es trobaven veient la cavalcada.

Aquest gest simpàtic i espontani no només va fer somriure als més petits, sinó que també va captivar els adults, que van recordar amb nostàlgia la famosa pregunta que va popularitzar el personatge de la televisió. Els Bombers, presents per vetllar per la seguretat de la ciutadania, van ser capaços així d’aportar un toc d’humor en una jornada tan especial.

El moment va ser un dels més comentats durant la cavalcada i, de fet, va ser gravat i publicat ràpidament a les xarxes socials. "Si a Tarragona tenim els millors bombers, es diu i no passa res. Són molt grans. Gràcies per tot", escrivia un usuari a través de la xarxa social X, on va publicar el vídeo del moment.