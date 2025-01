El PP de Tarragona demana que el pessebrisme sigui Patrimoni de la Humanitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Popular ha demanat que el Pessebre i el pessebrisme siguin declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. La diputada Elisa Vedrina ha instat al Govern d’Espanya «impulsar, donar suport i protegir aquesta tradició tan important per a la nostra cultura».

La diputada s’ha reunit aquest diumenge amb la presidenta de l’Associació Pessebrista de Tarragona i presidenta de la Federación Española de Belenistas, Maria Antonia Martorell, juntament amb la diputada provincial del PP, Maria Mercè Martorell, a la seu i exposició de l’Associació.

El grup Popular ha aprovat una proposició no de llei (PNL) a la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats per reconèixer el Pessebre i el pessebrisme a Espanya com a valor artístic, cultural i un senyal d’identitat del país.

Vedrina ha expressat que «s’ha de protegir la tradició com a símbol de la tolerància i com a exemple de llibertat religiosa que reconeix la Constitució». «El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha de posar-se mans a l’obra i liderar la candidatura per poder veure ben aviat els betlems i el betlenisme com a patrimoni de la humanitat», ha expressat la diputada.

El PP, mitjançant la PNL, ha instat al Govern promoure, amb altres països que comparteixen la mateixa tradició, la candidatura del pessebrisme com a Patrimoni Cultural. S’ha demanat elaborar un programa per a la promoció turística nacional i internacional dels pessebres d’Espanya, desenvolupar la Ruta dels Betlems amb la implicació de la societat civil i garantir un programa d’impuls a la indústria pessebrística artesanal.

Els populars han destacat Tarragona com un dels «referents en la celebració d’exposicions de pessebres en l’àmbit nacional que reuneix centenars de visitants any rere any», per exemple, amb el pessebre de sorra de La Pineda o l’exposició de pessebres a Tarragona capital.