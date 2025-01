El tall de trànsit a la Rambla Nova de Tarragona es mantindrà després de Reis

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer tram de la Rambla Nova romandrà tancada als vehicles després de les festes de Nadal. Tot i que la mesura es va plantejar com una prova pilot durant 41 dies, des del 28 de novembre fins al 6 de gener, l’Ajuntament de Tarragona mantindrà les restriccions actuals de trànsit fins a prendre una decisió definitiva sobre la seva possible continuïtat. De moment, l’executiu municipal aposta per la seva permanència.

«L’objectiu de l’equip de govern és que el primer tram de la Rambla sigui pels vianants, però primer hem de fer una valoració de la prova pilot amb els veïns, les associacions de comerciants i els restauradors de la zona», afirma la consellera de Comerç Montse Adan en declaracions a Diari Més. D’aquesta manera, explica, «fins que no es faci aquesta avaluació, el primer tram de la Rambla continuarà amb les restriccions actuals». La valoració, indica la consellera, es realitzarà durant aquest mes de gener tot i que encara es desconeix la data exacta.

Pluralitat d’opinions

Avui dia, les associacions afectades encara no han pogut reunir-se per fer un balanç de la situació. «Farem arribar un qüestionari als socis i presentarem els resultats a l’Ajuntament, però de moment encara no hem pogut corroborar si és un canvi que ens interessa o no», explica Raquel Pizarro, presidenta de l’Associació de comerciants Via T. «Cal contemplar-ho conjuntament, ja que no és només un assumpte comercial, sinó que també afecta els veïns, amb els quals estem compromesos. Per exemple, alguns residents ens han explicat que des que es va implementar la prova pilot han de fer un tomb molt gran a l’hora de desplaçar-se a una altra zona de la ciutat a causa de les restriccions del trànsit en aquest tram», explica.

Es tracta del tram situat entre el carrer Girona i el Balcó del Mediterrani, on la circulació de vehicles es troba completament tallada. A més, també s’ha pacificat el trànsit entre el carrer Sant Agustí i el carrer Girona, pel qual únicament poden accedir els veïns i els vehicles de càrrega i descàrrega fins a les 11 hores. Aquesta modificació es va realitzar amb l’objectiu de potenciar el dinamisme comercial i cultural de la zona. «A nivell extraoficial hem escoltat opinions de comerciants que creuen que és molt bona idea i altres que no estan tan convençuts», apunta Pizarro. «És veritat que moltes persones encara no són conscients que la zona s’ha convertit en un espai per a vianants, ja que urbanísticament no ho és. Tots tenim la distribució de la Rambla molt interioritzada i la carretera no convida a passejar, però si finalment es tira endavant i s’executen les obres necessàries per canviar aquest fet, ja ho començaran a veure d’una altra manera», afegeix la presidenta.