L’Ajuntament de Tarragona construirà un nou dipòsit de vehicles a la zona del PP13

Tarragona

Paral·lelament al procés que l’Ajuntament de Tarragona haurà d’obrir per a contractar un nou servei de grua i gestió del dipòsit municipal, el consistori té prevista la construcció d’un nou dipòsit de vehicles. Aquest s’ubicarà en un terreny municipal del PP13, un polígon urbanitzat l’any 2005 i ubicat a tocar del barri de Campclar.

El motiu de cercar un nou emplaçament per al dipòsit es deu al fet que la Xarxa Santa Tecla, propietària dels terrenys on actualment s’ubica el dipòsit (al carrer de l’Ermita de la Salut), té previst construir en la finca. Per tant, el dipòsit en aquesta ubicació té les hores comptades.

Segons han informat fonts municipals, «en la nova licitació del nou contracte es contemplarà el lloguer del terreny de l’actual dipòsit mentre no es construeix el que serà el futur dipòsit municipal».

Els terrenys de l’actual dipòsit tenen una capacitat per a uns 400 vehicles. Per altra banda, la superfície mínima dels terrenys del PP13 és de 900 metres quadrats. Aquest polígon es va urbanitzar l’any 2005 i actualment està en un 42% del nivell d’ocupació, segons la informació publicada en el portal web de l’Ajuntament de Tarragona. A hores d’ara, no hi ha més informació sobre terminis de construcció del nou dipòsit.