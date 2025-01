Planellas: «Si fos per nosaltres, el pàrquing al Roqueral ja s’hauria fet»

Els terrenys del Roqueral, propietat de l’Arquebisbat, estan catalogats com a zona esportiva.Gerard Martí

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Si fos per nosaltres, l’aparcament al Roqueral ja s’hauria fet». Així de clar i contundent es mostra l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, en declaracions al Diari Més. Recentment, el govern municipal de l’Ajuntament ha mostrat el compromís de recuperar i tirar endavant el projecte de fer aparcament en superfície al camp de futbol, que és propietat de l’Arquebisbat.

La zona esportiva està al costat del col·legi Sant Pau. L’associació de pares i mares de l’escola va demanar a l’Arquebisbat mantenir l’espai perquè els alumnes hi poguessin fer activitats esportives. «Sempre ens ho han reclamat. Però també creiem que tenen alternatives al seu abast», indica l’arquebisbe. Planellas recorda que aquesta transformació de l’espai ja va ser un tema sobre la taula de l’anterior arquebisbe. «Ja hi havia un projecte per tirar-ho endavant, que potser era massa agosarat. Però ara crec que es pot fer i que és important», expressa l’arquebisbe.

En aquest sentit, la visió de l’Arquebisbat és global, sobretot pel que podria suposar per la Part Alta. «Si volem tenir visitants als nostres museus, als actes del Seminari, entre d’altres, en algun lloc hauran d’aparcar», diu Planellas. Segons l’arquebisbe, el gran escull que té el projecte és la catalogació i els tràmits urbanístics. «La zona encara està catalogada com a espai esportiu. Per tant, el primer que ha de fer l’Ajuntament és canviar aquesta catalogació urbanística», explica Planellas. L’arquebisbe espera abordar el projecte amb l’Ajuntament i poder tirar-ho endavant.

Es calcula que uns 200 vehicles es podrien encabir a l’espai.

Problemes tècnics

Una zona que també té uns problemes geològics i tècnics a resoldre. «Està en un lloc proper a la muralla i això també s’ha de tractar de forma respectuosa i amb cura», apunta Planellas.

Per a l’Ajuntament, aquest aparcament en superfície fora dels murs seria la baula que falta per a restringir el trànsit rodat a la Part Alta. L’equip de govern esgrimeix que és una reclamació de l’Unesco, ja que el nucli històric de la ciutat és d’un gran valor patrimonial.