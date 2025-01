Dos detinguts a Tarragona i el Vendrell per l'intent de compra-venda d'un vehicle sostret al Baix Llobregat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup de Recerca i Documentació (GRD) dels Mossos de Trànsit va detenir els passats 27 i 30 de desembre dos homes per l'intent de compra-venda d'un vehicle que constava com a robat des del 9 de setembre a la Palma de Cervelló (Baix Llobregat).

Als arrestats, de 45 i 46 anys, se'ls investiga com a presumptes autors d'un delicte de receptació i un altre de falsificació de document públic. Les gestions d'investigació es van iniciar a finals del passat mes de novembre després que la Policia Local de Calafell va localitzar a la via pública el vehicle que constava com a robat. La investigació compartida amb els Mossos va permetre confirmar que el número de bastidor va ser substituït per un altra numeració que no es corresponia amb la matrícula.

Les comprovacions van conduir-los directament fins a un domicili d'aquest mateix municipi del Baix Penedès, des d'on posteriorment es va poder determinar que s'estava gestionant la venda d'aquest vehicle sostret. Els investigadors del GRD van poder relacionar i detenir els dos homes que disposaven d'una duplicació de la clau amb l'objectiu de poder-lo vendre.

Segons els Mossos, el primer detingut i principal implicat, es dedica a la compravenda de vehicles a Reus, i ja va ser investigat per apropiació indeguda de vehicles. Pel que fa al segon home, es va poder determinar que també va participar en tot el procés donant-li tot el suport necessari.

Tots dos van quedar en llibertat unes hores després de les seves respectives detencions amb la obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.