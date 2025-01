Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El pessebre que l'Ajuntament de Tarragona ha muntat aquest Nadal al barri de Campclar no té nen Jesús, ja que la figura va ser robada al poc temps d'instal·lar-ho, asseguren els veïns.

El pessebre, situat a la plaça Major, al costat de la Rambla de Ponent de Campclar, sí compta amb la resta de personatges habituals en aquest tipus de representacions, com Josep, Maria, el bou, l'ase o els Reis Mags, però no hi ha ni rastre del nen Jesús, que sí estava quan el pessebre va ser visitat per l'alcalde, Rubén Viñuales, i l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, el passat 19 de desembre.

«L'endemà de posar-ho ja faltava el nen Jesús», lamenta Maria dels Àngels, veïna del barri. «És una llàstima que no s'hagi respectat aquesta tradició i algú s'hagi portat la figura, però la veritat és que no m'ha sorprès», assenyala Antonio, un altre veí, que, això sí, agraeix que el consistori apostés per muntar aquest pessebre allí.

El de Campclar, un dels barris més humils i multiculturals de Tarragona, és un dels dos pessebres municipals de Tarragona; l'altre està en la Rambla Vella.

Viñuales va destacar durant la seva visita la importància de situar aquest pessebre en Campclar. «La dignitat, la cura de l'espai públic i el benestar dels veïns no poden dependre del codi postal, i això és una mostra de respecte cap a ells», va dir.

Planellas, per la seva banda, va assenyalar que «és bonic veure com aquesta tradició s'expressa en aquest barri».