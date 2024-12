L’Home dels Nassos acomiada avui l’any amb un passeig per Tarragona i la salutació des del balcó

L’Home dels Nassos passarà enguany per Bonavista i Campclar i acabarà el recorregut a la plaça de la Font.Manel R Granell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest matí l’Home dels Nassos, que té tants nassos com dies li queden a l’any, passarà amb la seva comitiva per diferents carrers i places de la ciutat de Tarragona, per celebrar l’últim dia de l’any amb els nens i nenes de la ciutat, que podran acompanyar-lo ballant i cantant la cançó de l’Home dels Nassos. Quan arribi a la Plaça de la Font farà la tradicional salutació des del balcó del Palau Municipal.

La tradicional passejada de l’Home dels Nassos passarà enguany per Bonavista i Campclar i posteriorment a la Rambla Vella i la plaça de la Font a les 12 hores del migdia, on acabarà el recorregut, acompanyat en tot moment per la música a càrrec dels alumnes de l’aula tradicional de l’Escola Municipal de Música de Tarragona i l’Aula de Música Tradicional i Popular El Tecler.

Aquesta iniciativa, dedicada als més petits, es va originar el 1968 gràcies a Joan Virgili Basora, convertint-se així en el primer Home dels Nassos de Catalunya, en ser representat com un cap gros, una estètica que es va anar popularitzant al llarg dels anys, i que molts altres pobles i ciutats de Catalunya també van adoptar. Ja a la nit, el protagonisme passarà a un altre punt de la ciutat.

La Revetlla

Unes hores més tard serà el torn de donar la benvinguda al 2025, amb la Revetlla de Cap d’any. A partir de les 22.45 hores a la plaça Corsini, davant del Mercat, tothom qui ho vulgui podrà gaudir d’una gran festa amb el grup Band the Cool i Jose JL Deejay i els presentadors Sílvia Petit i Roberto Vara. La nit començarà amb l’anunci en directe dels premiats del concurs Quin inici de conte vols tenir aquest 2025? Que s’ha dut a terme aquestes darreres setmanes i seguirà amb l’actuació de Band the Cool amb hits des dels anys seixanta fins a l’actualitat.

A pocs segons de la mitjanit, el Carilló del Mercat Central esdevindrà protagonista absolut de la nit ja que marcarà les 12 campanades, un moment que serà retransmès en directe per TAC12. Iniciat el nou any 2025, la festa continuarà amb Band de Cool fins a la 1.45 h i seguirà Jose JL Deejay fins al final de la festa, a les 3.30 h.

I al matí, la platja

Avui al matí també tindrà lloc el tradicional bany de Sant Silvestre a la platja del Miracle. A partir de les 13.00 hores, els valents i valentes estan convocats per a dir adéu al 2024 amb el tradicional bany. Totes les persones que entrin a l’aigua de cap a peus podran endur-se la samarreta commemorativa, fins a exhaurir existències.