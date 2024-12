Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) congela les tarifes del transport públic i aparcaments municipals per al 2025. I també prorroga el descompte del 50% en els abonaments multiviatge dels autobusos municipals de Tarragona fins al 30 de juny del 2025, amb la possibilitat d’ampliar aquest termini fins a final d’any.

La bonificació del 50% es manté perquè l’Ajuntament de Tarragona assumirà el cost del 20%, complementant la subvenció del 30% atorgada pel Govern de l’Estat, de moment durant els primers sis mesos de l’any.

La presidenta de l’EMT, Sonia Orts, destaca que «per al 2025 congelem les tarifes del bitllet senzill, dels abonaments, els preus dels aparcaments municipals i de la zona regulada. I també assumim el cost del 20% de bonificació perquè la ciutadania es beneficiï del 50% de descompte en tots els abonaments dels autobusos municipals a Tarragona».

«Treballem per oferir un transport públic municipal de qualitat i accessible a tothom, a més, a aquestes ajudes se sumen a altres millores com la inversió d’11 milions d’euros en tres anys per a la renovació de la flota dels autobusos», ha afegit.

2024, any rècord

Aquest 2024 l’EMT torna a assolir un rècord històric de viatgers anuals en els autobusos municipals, amb 11.700.000 passatgers. Aquesta xifra representa un increment del 7,3% respecte als usuaris de l’any 2023, que, fins al moment, se situava com l’any rècord de l’EMT amb 10.900.000 viatgers anuals.

Pel 2025 es manté la gratuïtat per a nens i nenes d’entre 0 i 3 anys i es manté el preu de renovació per a jubilats i pensionistes. També hi haurà continuïtat dels abonaments T-50/45, T-Tarraco i T-Jove, destinats als usuaris habituals del servei de bus urbà.

S'oferirà la bonificació del 25% en els títols T-20/90E, T-50/45E, T-TarracoE i T-JoveE per a persones empadronades a Tarragona. I es manté la utilització dels títols ATM bonificats T-16, per a nens i nenes d’entre 4 i 16 anys. Les persones en situació d’atur tindran bonificades la T-MES i la targeta Condició Social EMT.

Finalment, es manté la utilització dels títols ATM T-MES FM/FN i T-FM/FN 70/90, adreçats a membres de Famílies Monoparentals i Famílies Nombroses.