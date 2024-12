L’Ajuntament de Tarragona ha posat 16 sancions en nou mesos per llençar residus on no toca

La situació de la neteja a Tarragona és un dels prinicipals problemes de la ciutat, per falta de renovació de l’empresa i per manca de comportament cívic.DavFolch/Twitter

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels principals problemes de Tarragona és la neteja. La paràlisi en l’adjudicació del contracte per la nova empresa que s’encarregarà del servei no ajuda a millorar la imatge de la ciutat. Com tampoc ho fan aquelles persones que no llencen la seva brossa on toca. Davant aquests comportaments, el consistori pot interposar sancions, segons l’Ordenança de Convivència Ciutadana i ús dels espais públics.

Enguany, durant els primers nou mesos, l’Ajuntament va sancionar 16 persones per no llençar els residus allà on toca. 13 van ser per llençar o abandonar als espais públics qualsevol tipus de residu que hagi de ser lliurat al servei de voluminosos. 2 van ser per dipositar la brossa o les escombraries fora dels contenidors. I 1 per dipositar els residus en un contenidor diferent al què el correspon. Aquestes xifres s’extreuen d’un document de resposta d’Alcaldia a una petició d’informació del grup municipal d’Esquerra Republicana, a la qual ha tingut accés el Diari Més.

Els republicans van demanar les dades per a fer extensives les queixes de diversos veïns de la ciutat pel mal estat de les illes de contenidors, on s’acumulen deixalles fora de lloc i objectes voluminosos. Des del 2020, s’han tramitat 1.054 sancions per l’Ordenança de Convivència Ciutadana. Pel que fa deixar residus en abocadors il·legals, en els primers nou mesos de l’any s’han iniciat 4 expedients sancionadors lleus. «Amb les sancions, el seguiment de control rutinari i les neteges i retirades de residus, en cas de necessitat, s’han eliminat els grans abocaments històrics del municipi», s’exposa al document.

De 452 a 16 multes

«Les dades són molt xocants. Els últims anys les sancions eren molt més hiperactives que ara. Denota deixadesa», expressa Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC. El 2022, l’Ajuntament va interposar 452 sancions per llençar residus fora dels llocs habituals. «A més, veiem que les sancions són lleus i no greus, el que ens preocupa», afegeix Puig.

La gravetat de les sancions depèn de la seva afectació a l’entorn. Si la infracció es fes al Francolí, es consideraria greu perquè perjudica directament al medi ambient. Si es fes en un polígon, la infracció seria considerada lleu. Als punts susceptibles d’abocaments, des de l’Ajuntament s’hi han tancat els accessos amb elements físics per tal d’evitar abocaments. I amb la finalitat de reduir els punts més susceptibles de rebre infraccions.