Un gran any nou per als més petits

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta nit la plaça Corsini s’omplirà de música, festa i disbauxa, centenars de persones es reuniran davant del Mercat Central per acomiadar-se d’aquest 2024 i celebrar l’arribada d’un nou any. Alguns reflexionaran sobre els darrers dotze mesos, pensant en propòsits per als següents dotze. Altres, ja se n’hauran oblidat pocs minuts després d’ennuegar-se amb el raïm. Pels més petits de la casa, però, la gran festa va tenir lloc ahir en aquest mateix espai, que per quart any consecutiu es va convertir en l’escenari del Cap d’Any Infantil. D’aquesta manera, la canalla tarragonina va poder gaudir de l’emblemàtica tradició a plena llum del dia, sent els protagonistes d’unes campanades que, en comptes de fer el seu toc final a mitjanit, el van fer a les 12 del migdia.

La plaça, però, ja era plena des de feia una bona estona. Un taulell d’escacs gegants, jocs de beisbol, i cartrons il·lustrats on els més petits podien fotografiar-se posant la seva cara en figures nadalenques, com el caganer o els Reis Mags d’Orient, garantien que cap nen s’avorrís mentre esperava el gran moment. Algunes famílies aprofitaven els instants previs per decorar-se amb el clàssic cotilló de Cap d’Any, observant amb curiositat el gran canó que estava sent instal·lat a la plaça, que ja enllestia les seves darreres preparacions. «Que no veus que la cua és molt llarga i això ja està a punt de començar?», deia desesperat un pare al seu fill, mentre aquest mirava amb recel com una nena colpejava una pilota amb un bat, fent-la entrar dins una xarxa.

A mesura que s’aproximaven les 12, els assistents s’anaven agrupant davant els dos escenaris situats a la part posterior de la plaça, que aviat serien ocupats pel futur Rei i Concubina de Carnaval. La parella, que encara era una incògnita, seria l’encarregada de presentar l’anhelat compte enrere. Després d’uns minuts expectants, aquests van ser finalment revelats. Daniel Baelo, de la comparsa Disc 45, i Elia Coca, representant de Colours Fantasy, van pujar a l’escenari, fent ballar el públic al ritme de La Marina està morena.

Desitjos per al nou any

El Rei i la Concubina, coronats simbòlicament amb la Corona del Tortell de Reis de Tarragona, van fer reflexionar els més petits durant l’espera, animant-los a compartir els seus desitjos per al nou any. «Una Nintendo Switch», «Jo vull la Play 5», deien amb entusiasme, clarament confonent la pregunta amb la llista dels Reis. «Que acabin totes les guerres», declarava amb timidesa una veu dolça que va ser rebuda amb forts aplaudiments i algunes rialles. Un moment tendre que va ser interromput amb l’arribada dels quarts.

Les 12 ja eren gairebé aquí, però de raïm se’n veia poc, i és que una gran part dels assistents va optar per fer el compte enrere amb llaminadures. Així i tot, la majoria d’infants no va provar els dolços fins més tard, ja que estaven ocupats observant els confetis i serpentines que esclataven amb cada campanada. Finalment, el darrer toc va sonar i el canó final va deixar anar una última descàrrega de confeti que semblava interminable. A la vegada, el carilló va començar a girar, marcant l’inici prematur de l’any, que per als tarragonins més petits va arrencar al ritme de l’Amparito.

Un moment per gaudir en família

L’esdeveniment va reunir centenars de famílies, que un cop finalitzat, es desplaçaven al centre de la plaça per recollir el calendari gratuït de la família festiva del Mercat, decorat amb figures com la Vella Quaresma o l’Home dels Nassos. Tot i que l’acte estava ple de tarragonins, aquest també va acollir alguns visitants. «Vivim a Valls, però havia de venir a Tarragona a recollir la samarreta per a la cursa de Sant Silvestre. Així que hem aprofitat per fer les ‘mini campanades’», explicava el Javi, acompanyat dels seus dos fills. «Vam venir l’any passat i ens va semblar una activitat molt maca, perquè ens permet gaudir d’aquest moment en família, ja que els petits mai no arriben desperts a l’hora de menjar el raïm», admetia el vallenc.

Altres, en canvi, vivien l’experiència per primera vegada. «Ha estat molt divertit. Els nens venen aquí, juguen amb els seus amics i s’ho passen molt bé. Ens encantaria repetir l’any vinent», assegurava la Marina mentre els seus fills, l’Hugo i el Víctor, recollien el confeti que encara s’enlairava al seu voltant. «Durant el Cap d’Any real, els nens estan cansats i no gaudeixen de la festa; en canvi, avui han pogut ser els protagonistes», afirmava.

Per a alguns, fins i tot, era la primera vegada que participaven en aquesta tradició «A Itàlia tenim altres costums, així que mai havíem menjat raïm durant les campanades», explicava el Maurizio, que ha aprofitat les vacances nadalenques per visitar Tarragona amb la seva família. «Ens van informar de l’activitat a l’oficina de Turisme, i ens va semblar una bona idea per conèixer millor la cultura. Ha estat molt interessant i les nenes s’ho han passat genial», assegurava el torinès.