Detenen tres persones implicades en el robatori d'un dels restaurants The Cube a Tarragona

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones com a presumptes autores del robatori que va patir el restaurant The Cube de la plaça de la Font de Tarragona la nit del 26 de desembre. Els arrestats, que tenen entre 18 i 21 anys, acumulen una desena d'antecedents policials. La cadena de restaurants veneçolans ha estat víctima de tres robatoris en els seus tres establiments en un mes.

Segons explica la policia autonòmica, les patrulles van ser requerides la matinada del 26 de desembre per la central d'alarmes de local i es van desplaçar fins al lloc dels fets, Allí van veure com la persiana metàl·lica havia estat extreta de la guia i la porta de vidre del local estava trencada. A més a més, la càmera de videovigilància que hi havia a l'interior del restaurant i que enfocava l'entrada també havia estat malmesa. Finalment, van comprovar que a l'interior no hi havia ningú.

Després de parlar amb el propietari del negoci, aquest va detallar que li faltaven dos recipients amb diners en efectiu.

Els efectius dels Mossos van iniciar una recerca per la zona i van trobar tres individus, els quals van ser escorcollats. Durant l'escorcoll els van localitzar els dos recipients robats al restaurant de la plaça de la Font. Per aquest motiu van quedar detinguts per un presumpte delicte de robatori amb força. El dia 27 van passar a disposició judicial.

Els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació per esclarir els altres dos robatoris i esbrinar si els detinguts també podrien estar relacionats amb aquests fets.

El primer robatori es va produir nit del 8 al 9 de desembre al restaurant de la plaça dels Castellers, on els lladres haurien sostret la caixa registradora. Mentre que el tercer va tenir lloc al restaurant The Cube Fusion, situat al carrer Major de Tarragona, al voltant de les 6 de la matinada del 28 de desembre. En aquest, els Mossos d'Esquadra van trobar el vidre de la porta d’entrada parcialment trencada i les pedres amb les quals s'hauria produït l'impacte.