Càritas i FCC s’uneixen perquè cap infant es quedi sense regal durant les festes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Càritas Diocesana de Tarragona i FCC Medio Ambiente es tornen a unir enguany perquè cap infant es quedi sense regal aquestes festes. Amb la col·laboració de la Fundació Pas a Pas, han organitzat una recollida de joguines al número 57 de la Rambla Nova de la ciutat.

Cerquen joguines noves o en bon estat, que no siguin de caràcter bèl·lic ni sexistes. L’objectiu és aconseguir que cap nen o nena es quedi sense joguina aquest Nadal, fent que cada joguina sigui màgica gràcies a la solidaritat de la ciutadania. La recollida finalitzarà el 4 de gener.

«Aquest Nadal volem que tots els nens i nenes de Tarragona puguin gaudir de la màgia del Nadal. La campanya de recollida de joguines de l’any passat va ser un èxit, estem molt contents de poder tornar a repetir l’experiència», assegura el director de la delegació d’FCC Medio Ambiente, Miquel Àngel Quero.

Per la seva banda, el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Salvador Grané, manifesta que «la solidaritat és la clau per fer d’aquest Nadal un moment inoblidable per a tots els infants. Volem donar les gràcies a la ciutadania de Tarragona per la seva col·laboració». Per últim, la directora de la fundació Pas a Pas, Eva Calvés, assegura que «per a nosaltres és un orgull poder participar d’aquesta experiència».