Avis, els millors companys de descoberta

Els avis i les àvies d’arreu de les comarques del Camp de Tarragona estan cridats, aquest divendres, a participar en la nova edició de Els avis ensenyen la Catedral als nets, una activitat pensada per descobrir tots els secrets del temple tarragoní que ja s’ha convertit en un clàssic del Nadal. L’activitat, adreçada al públic familiar, és una iniciativa dels Amics de la Catedral de Tarragona, una associació civil i sense ànim de lucre que treballa per acostar el temple als ciutadans.

Pensant que aquests dies de vacances, en què molts pares i mares estan treballant i, per tant, avis i nets comparteixen moltes hores, els Amics de la Catedral van posar en marxa aquesta activitat de descoberta que, a més, va canviant d’un any per l’altre, de manera que sempre s’hi pot tornar i trobar coses noves.

Enguany, el programa preveu per exemple les activitats Muntem la façana de la Catedral, en què grans i petits faran de mestres d’obres del segle XIII, aixecant una rèplica espectacular de la façana; Pedra a pedra, consistent en la col·locació dels carreus, les columnes i les mitges columnes que formen un dels pilars de la seu mentre es descobreix com es van aixecar aquestes columnes; o Descobreix els animals que tenen més de 800 anys o, cosa que és el mateix, la descoberta de lleons, elefants, dracs i altres criatures que habiten la Catedral.

A més, avis i nets podran participar en la Cantada d’una Nadala asseguts al Cor i en la representació d’un Pessebre als peus del mainell de la porta del claustre, on les mans expertes dels avis es trobaran amb la creativitat infinita dels nens.

D’aquesta manera, expliquen els impulsors de la iniciativa, els nens descobriran un patrimoni que tenen a tocar, ho faran d’una manera lúdica i, el que és més important, acompanyats dels avis i les àvies, en una experiència que, de segur, serà un record per sempre.

En acabar la visita, els Amics de la Catedral també tenen per costum entregar una bossa d’obsequis a cada infant.

Per participar en Els avis ensenyen la Catedral als nets cal escriure un correu a l’entitat (amicscat.tgn@gmail.com). L’activitat és gratuïta però les places són limitades.