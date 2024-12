Entra en funcionament el SIE 24 h de Tarragona per atendre a les víctimes de violència masclista

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament d'Igualtat i Feminisme ha posat en marxa aquest dilluns el nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) per atendre dones i menors víctimes de violència masclista les 24 hores els 365 dies de l'any. El servei s'ofereix als nous centres SIE de Tàrrega, Vic i Tarragona, que han obert aquest dilluns, i al de Blanes, que ho farà el 17 de gener.

Els professionals d'aquests centres ofereixen un acompanyament integral a les víctimes, amb suport psicològic, jurídic i social, per evitar la «revictimització», ha destacat la directora general del Departament i presidenta de l'Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, que ha indicat que a Catalunya es produeix una agressió sexual cada 4 hores, és a dir, 6 agressions diàries.

Els nou espais donen atenció continuada a qualsevol dona o menor que hagi patit violència masclista. La diferència dels quatre nous centres 24 hores respecte la resta de SIE, és que garanteixen una atenció presencial totes les hores del dia tots els dies de l'any. Aquesta atenció es fa al mateix centre i, en cas que el centre estigui tancat, les professionals es desplacen al lloc on hi ha la víctima en un temps màxim de dues hores després de rebre l'avís telefònic. Fins ara, l'atenció fora de l'horari d'oficina es feia via telefònica.

La secretària general d'Igualtat i Feminisme i presidenta de l'Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, ha destacat que el ser un servei integral fa que s'eviti la revictimització de les víctimes. «L'atenció és psicològica, jurídica i social des d'un primer moment per evitar que les dones víctimes de violència masclista siguin revictimitzades ja que moltes vegades es troben que han de tornar a explicar la seva experiència traumàtica», ha indicat.

Amb aquests nous centres, Catalunya arriba als 20 SIE. De cara al 2025, el Govern preveu obrir un nou Servei d'Intervenció Especialitzada a l'Hospitalet de Llobregat i 4 punts de trobada per a infants, segons ha explicat Guerra.

La secretària general d'Igualtat i Feminisme ha visitat aquest dilluns el nou centre SIE de Tàrrega, ubicat en un local de 168 metres quadrats al número 16 del carrer de Sant Pere Claver. A l'espai hi treballa un equip multidisciplinari integrat per 10 professionals: 1 directora, 3 psicòlogues per a les dones, 1 psicòloga per a infants i adolescents, 1 jurista, 1 treballadora social, 2 educadores socials i 1 administrativa.

El centre 24 hores de Tàrrega se suma als dos SIE que hi ha a la demarcació de Lleida, ubicats a la capital del Segrià i a la Seu d'Urgell. Aquests dos SIE van atendre l'any passat 1.226 persones (1.031 a Lleida i 195 a l'Alt Pirineu). Al conjunt de Catalunya, els SIE van atendre el 2023 un total de 13.876 persones.