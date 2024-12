La màgia nadalenca s’instal·la al Moll de Costa de Tarragona amb el Magatzem Reial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El refugi número 1 del Moll de Costa de Tarragona es transforma, un any més, en el Magatzem Reial, un espai màgic on els patges de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient treballen sense descans per organitzar els regals i preparar-los per a la gran nit del 5 de gener.

El Magatzem Reial no només és un centre d’activitat frenètica per als patges, sinó que també ofereix visites guiades per als més petits. Els nens i nenes, especialment aquells d'entre 0 i 10 anys, poden descobrir de la mà dels patges com es preparen les carrosses i es classifiquen els regals.

A més, tenen l’oportunitat d’interactuar amb els ajudants reials i dipositar les seves cartes a la Bústia Reial. El Magatzem Reial estarà obert fins al 30 de desembre, amb horaris de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h els dies 27, 28 i 29, i de 10 a 13.30 h el dia 30.

El preu per a la visita és de 2 € en concepte de reserva d'entrada (fiança), que es retorna un cop validada l'entrada a l’accés al recinte del Magatzem Reial. Les reserves d'entrades poden fer-se a través de la plataforma entrades.tarragona.cat.