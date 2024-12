Tarragona destinarà 17,5 MEUR a pagar deutes i interessos bancaris aquest 2025

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Reduir l’endeutament ha estat un dels principals objectius de l’Ajuntament de Tarragona durant els últims anys. El consistori ha deixat enrere les xifres de fa una dècada, quan el passiu va arribar a superar els 240 milions d’euros. Des de llavors, la ràtio de deute viu, que se situava en el 160%, ha anat baixant progressivament. Aquest 2024 ha estat l’any en què s’ha passat la barrera del 75%, fet que ha permès que Tarragona surti de la tutela financera de la Generalitat, i el govern municipal preveu acabar el 2025 arribant al 67,33%

I és que l’Ajuntament destinarà almenys 14.138.977,11 milions d’euros a eixugar deute l’any vinent. A més, dedicarà 3.474.864,12 euros a sufragar els interessos bancaris diferents crèdits. Per tant, pagarà uns 17,5 milions d’euros en total a les entitats financeres el pròxim 2025. Respecte als 14 milions de deute que es liquidaran, 1,5 pertanyen a les empreses municipals. Els 12,5 restants sortiran directament de l’Ajuntament per a amortitzar 13 deutes que s’arrosseguen des de fa temps.

Així es preveu en els comptes municipals de l’any vinent, aprovats que es van aprovar de forma definitiva en el ple del passat 19 de desembre. Un 8,2% del pressupost de despeses totals, que serà de 211 milions d’euros, es destinaran a reduir passiu. D’aquesta manera, el consistori preveu abaixar encara més la ràtio de deute viu i situar-la en mínims històrics. El passat mes de novembre, quan el govern municipal va presentar els pressupostos del 2025, la consellera d’Hisenda i Serveis Interns, Isabel Mascaró, destacava l’«esforç de contenció» que ha fet l’Ajuntament de Tarragona aquest exercici. L’edil assenyalava que el consistori havia reduït deute i, alhora, havia recuperat capacitat inversora.

L’objectiu a llarg termini és poder liquidar totalment el deute viu i poder començar a pagar les inversions amb despesa corrent. Actualment, es demanen crèdits per a pagar la major part dels projectes. Dels 17 milions d’euros del capítol d’inversions del 2025, n’hi ha un total de 14 que es finançaran a través d’un préstec bancari, el qual s’haurà de retornar en un futur pagant amb despesa corrent.

El punt d’inflexió del 75%

Fins que la ràtio de passiu —que mostra la relació entre el deute total i els ingressos consolidats— no se situï en el 0%, Tarragona no tornarà a viure cap altre gran punt d’inflexió com el que s’ha marcat aquest 2024. La passada primavera, l’Ajuntament va superar la barrera del 75% i es va situar per sota del límit legal, sortint de la tutela financera de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta fita ha permès al consistori concertar crèdits en el futur sense la necessitat que la Direcció General de Política Financera doni el seu aval. Del pressupost d’aquest 2024, es van destinar 13 milions d’euros a amortitzar 14 préstecs. A més, es van utilitzar 5 milions del romanent de l’any anterior per a eixugar deute. Amb aquests moviments, l’Ajuntament de Tarragona va situar la ràtio en el 72% i es va abaixar el deute consolidat dels 152 milions d’euros als 146,9.

El passat mes de setembre, el consell plenari va aprovar un modificatiu de crèdit mitjançant el qual es van destinar 5 dels 9,7 milions que ha rebut enguany el consistori de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) a reduir passiu.