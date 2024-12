L’arquebisbe Planellas aprova un decret que limita els alts càrrecs de les associacions

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha publicat aquesta setmana un decret pel qual es limita els mandats dels alts càrrec de les associacions de fidels de l’Arxidiòcesi. Pel que fa a la Junta Directiva de les associacions, el president, el sotspresident, el secretari i el tresorer seran elegits per un període de quatre anys, i podran tornar a ser elegits per un quadrienni consecutiu–en total, vuit anys seguits en el càrrec. Passat un nou mandat, podran tornar a ser elegits.

Aquesta limitació podrà ser ampliada a un tercer mandat, en el cas de que el secretari, tresorer o vice-president passin a ser president. Per la seva banda, els vocals i consiliaris poden ser elegits indefinidament. Als membres elegits per raó del càrrec no se’ls aplica aquesta limitació de mandats. El document ha estat consensuat prèviament per les entitats i associacions, que tenien la necessitat d’adequar els corresponents estatuts a la normativa vigent i d’unificar criteris en la redacció dels mateixos, tot mantenint cada realitat, la seva tradició, història i identitat. A més, l’esmentat decret ha rebut igualment el vistiplau del Consell Episcopal, del Secretariat per les Associacions de Setmana Santa i dels serveis jurídics de l’Arquebisbat.

El decret indica que totes les associacions canòniques de fidels han de modificar els seus estatuts d’acord amb les disposicions d’aquest decret en el termini d’un any i presentar-los per a l’aprovació de l’autoritat eclesiàstica. També recull que les associacions que necessitin la dispensa d’alguna de les disposicions contingudes en aquest decret cal que presentin la sol·licitud motivada dels arguments pels quals la demana. Igualment, les entitats que actualment constin com a associacions públiques de fidels en els estatuts actuals, i que sigui convenient que adquireixin personalitat jurídica privada, obtindran la llicència corresponent una vegada executats els tràmits eclesiàstics pertinents. En un primer terme, Planellas va decidir que aquests canvis es fessin en sis mesos. Ara, s’ha apostat per donar més temps a les entitats per adaptar-se a la norma.