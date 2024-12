Els viatges amb el servei de bicis de lloguer creixen un 60% a Tarragona en l’últim any

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Els viatges amb el servei de bicicletes elèctriques ha augmentat un 60% enguany a Tarragona. Si l’any passat, quan s’estrenava aquesta opció de mobilitat a la ciutat, es van fer 4.546 viatges, aquest 2024 se n’han fet 7.284, fins al 30 de novembre. Aquestes són les xifres que ha facilitat Dott, l’empresa concessionària, al Diari Més.

Tot i això, el vehicle preferit pels tarragonins és el patinet elèctric, que ha sumat més de 127.000 viatges fins al novembre. L’any passat se’n van registrar 121.009, sempre segons les dades de la companyia. Cal destacar que la flota de patinets triplica la de bicicletes, ja que a Tarragona l’empresa té distribuïts 400 patinets i 100 bicis.

Pel que fa al balanç dels usuaris actius, la mitjana d’enguany del servei és de 3.488. En aquest sentit, el 62% dels clients són homes.

Mapa de calor de les zones amb més viatges.Cedida

Entre 45 i 55 anys

La franja d’edat que més utilitza el servei elèctric de mobilitat és la dels 45 als 55 anys. Aquests usuaris suposen el 25% del total. Per darrere, la franja d’edat entre els 35 i els 44 és el 24% dels usuaris. La més jove, els tarragonins entre 19 i 25 anys conformen el 22% i el grup entre els 26 i els 34 són el 20%. Les persones majors de 56 anys són només el 6%.

Més enllà, la freqüència d’ús dels usuaris a Tarragona és molt esporàdica. El 33% només ha fet ús dels vehicles un o dos cops aquest any. El 17% ho ha fet un o dos cops al mes i el 16% menys d’un cop al mes. El 15% dels usuaris l’utilitza un o dos cops a la setmana i el 10% tres o quatre vegades. Aquestes dades mostren que el servei encara té camp per recórrer i per implementar-se com una forma de mobilitat més habitual a la ciutat, més enllà de moments puntuals.

Tot i que la companyia no disposa del nombre exacte d’usuaris residents o turistes, per política de protecció de dades, fonts de l’empresa expliquen que la gran majoria són tarragonins. A l’estiu, augmenta el percentatge d’usuaris no residents, però sense suposar el gran gruix dels clients, segons expliquen des de Dott. «Seguirem treballant colze a colze amb l’Ajuntament, entitats públiques, empreses i universitats per a oferir un servei encara millor», expressen des de la companyia.

Part Baixa i centre

Un servei que se centralitza sobretot a la Part Baixa i al centre de la ciutat. La plaça de la Pedrera, davant l’estació de tren, és l’aparcament des d’on més viatges s’han iniciat enguany: 7.042. Per darrere, la zona des d’on s’inicien més sovint els trajectes és la plaça de la Font, amb més de 5.700 viatges, i el passeig marítim Rafael Casanova, amb més de 4.900 trajectes. Els aparcaments del carrer Pere Martell també acumulen milers de viatges, així com l’avinguda Ramón y Cajal. Segons la informació de la companyia, les zones més transitades pels patinets i bicicletes elèctriques són el centre, la Part Baixa, la Part Alta i Sant Pere i Sant Pau.

De cara al futur, fonts de la companyia expressen que la intenció és mantenir la flota com fins ara, amb una aposta forta pel patinet. «Tarragona és un exemple clar del que es pot aconseguir quan hi ha compromís, dedicació i col·laboració publicoprivada per a crear un futur més sostenible», expliquen des de Dott. Amb tot, els quilòmetres recorreguts amb el servei de bicicletes i patinets elèctrics a la ciutat són 227 mil. Segons calcula la companyia, això suposa una reducció de 24.410 kg d’emissions de CO2.