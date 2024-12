La Creu Roja reforça els seus projectes socials el 2024 amb el suport de la Diputació de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona ha concedit 5 línies d’ajuda per valor de 331.048,15 € a Creu Roja Tarragona que han permès reforçar els seus projectes dirigits a col·lectius vulnerables, així com adequar un espai on es desenvolupen part d’aquests projectes. Aquesta col·laboració ha estat fonamental per sostenir iniciatives dirigides a famílies en situació de risc d'exclusió social, persones que es troben en la recerca activa de feina, infants i joves, així com persones grans.

A través del projecte Activitats d’atenció a les persones, les famílies en situació vulnerable a la província de Tarragona han rebut suport de la Creu Roja, mitjançant la seva xarxa d’oficines locals, gràcies al finançament de 220.000 euros proporcionat per la Diputació de Tarragona. Aquest suport s’ha materialitzat amb l’entrega de productes en espècie i aliments mitjançant els Punts de distribució, i la distribució de targetes precarregades per cobrir necessitats bàsiques com aliments i altres productes essencials.

En total, s’han distribuït més de 1.000 targetes moneder amb un valor de 100 euros cadascuna per adquirir directament aliments frescos i de temporada i de productes essencials com la higiene personal i de la llar. També s’han distribuït prop de 1.000 lots d’alimentació i higiene en espècie a més de 450 famílies del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

A banda, el projecte inclou diverses accions dirigides a millorar la situació de les famílies ateses. S’organitzen acollides personalitzades per valorar les necessitats individuals i assignar els recursos més adequats, promovent també la seva vinculació amb programes d’ocupació. Paral·lelament, es facilita informació sobre accés a drets socials, com l’Ingrés Mínim Vital o el Bo social, i es treballa en estreta coordinació amb serveis socials i consells comarcals.

Atenció als infants

Mitjançant el programa de Promoció de l'Èxit Escolar de nens i nenes en dificultat social, Creu Roja Joventut dona suport a infants i joves de 0 a 16 anys amb iniciatives que inclouen suport acadèmic, activitats d'oci i la distribució de berenars saludables. Aquestes iniciatives han comptat amb una subvenció de 12.648 euros per part de la Diputació.

Malgrat que la meta principal d'aquest projecte és minimitzar l'abandonament escolar i facilitar l'adquisició d'hàbits i rutines que afavoreixin el desenvolupament dels infants i adolescents, també es posa èmfasi a reduir la inseguretat alimentària mitjançant la distribució de berenars per assegurar almenys una àmplia ingesta alimentària diària.

Al llarg del 2024, el projecte s'ha implementat en nou assemblees i punts d'atenció de Creu Roja al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre (Tarragona, Tortosa, Reus, Valls, Amposta, Móra d'Ebre, la Ràpita, Salou i Priorat). En total, 193 infants i joves de la província han participat.

Ocupabilitat de les persones

A través del Programa operatiu d’inclusió social i economia social, s’han desenvolupat diverses accions per fomentar la inclusió social, garantir la igualtat d’oportunitats i combatre la pobresa amb una línia d’ajut de 40.000 euros durant l'any 2024, que ha permès l’atenció de 354 persones, de les quals, 195 han trobat feina, un 55% d’inserció. Aquest projecte aborda els reptes d’accés al mercat laboral a través de tres operacions principals.

Per una banda, Activant Emple-Habilitat afavoreix l’ocupació de persones en risc d’exclusió social millorant la seva qualificació i autonomia, alhora que redueix les barreres de discriminació per gènere o origen. D’altra banda, Ponts per la Igualtat en l’Ocupació Plus ofereix itineraris sociolaborals per a dones en situació de vulnerabilitat, incidint en la motivació, l’apoderament digital i la superació de limitacions estructurals que dificulten el seu accés al mercat laboral.

Finalment, Repte Social Empresarial Plus treballa amb empreses per generar oportunitats de contractació per a persones vulnerables i fomenta la sensibilització del sector empresarial sobre igualtat i inclusió social.

A més, el programa estatal Aceleradores GO d’ocupació juvenil prepara joves de 16 a 30 anys, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per a la seva inserció al mercat laboral mitjançant itineraris sociolaborals adaptats.

Millora la qualitat de vida de les persones grans



Gràcies al Desplegament del projecte xarxa social per a persones grans: Enred@t, que ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona amb una subvenció de 52.000 euros, la Creu Roja Tarragona ha impulsat iniciatives per combatre la soledat i millorar la qualitat de vida de les persones grans en el seu procés d’envelliment. Aquesta actuació s’ha dissenyat tenint en compte la perspectiva de gènere i les necessitats socials i emocionals d’aquest col·lectiu.

El projecte inclou accions per reduir la bretxa digital amb formacions sobre noves tecnologies i préstec d’assistents de veu per evitar l’aïllament social. També organitza tallers sobre alimentació saludable, tècniques per millorar el descans i activitats físiques com el Txi-Kung, el ioga o caminades adaptades. A més, es realitzen trucades de seguiment individualitzat i es promou la creació de xarxes socials al territori per reforçar el vincle i la cohesió entre persones grans.

Barreres arquitectòniques

Gràcies a una línia d’ajut de 6.400,15 €, Creu Roja a Calafell-Cunit ha pogut instal·lar un ascensor a la seva seu, resolent així les limitacions d’accessibilitat a la primera planta de l’edifici.

La instal·lació de l’ascensor permet donar accés a la primera planta, on es desenvolupen diverses activitats i serveis, incloent-hi programes per a persones grans, formacions, iniciatives de Creu Roja Joventut i altres activitats obertes a la ciutadania.