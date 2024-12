Pren possessió la nova Junta del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir van prendre possessió els membres de la nova Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT), que van resultar escollits en les eleccions celebrades el passat 26 de novembre. D’aquesta manera, la nova junta ha quedat formada per David Rocamora com a degà, Anna Vallvé com a vicedegana, Óscar Cabrero com a diputat segon, Flavia Andrea Filipetto com a diputada tercera, Luís Escoda com a diputat quart, Oriol Vázquez com a diputat cinquè, Isabel Morales com a diputada sisena, Álex León com a diputat setè i Roger Baiges com a diputat vuitè.

Ingrid Vinaixa és la nova tresorera, Mónica Lort ocupa el lloc de bibliotecària i Ramon Setó el de secretari. Jennifer Macía i Begoña Cajaraville són les vocals del Vendrell i Núria Montserrat la de Valls.

El nou equip, afirma l’ICAT, assumeix el repte «amb il·lusió i voluntat de treball, amb l’objectiu de transformar la institució en un referent posant-la al servei de les persones, de la ciutadania i de la justícia».