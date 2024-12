Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup de veïns de la Part Alta ha posat en marxa una recollida de signatures en contra del canvi en la política d’aparcament del barri. A més, afirmen estar preparant una protesta en forma de marxa lenta de vehicles per evitar l’accés a la Part Alta en moments de gran afluència de persones no residents en cas que les seves peticions no siguin escoltades.

Concretament, els residents denuncien el repintat de les zones verdes en blaves, un fet que, afirmen, els deixa sense suficients places per aparcar, «expulsant-los» del barri. D’aquesta manera, els veïns reclamen recuperar la política anterior, que els permetia aparcar de forma gratuïta al sector de Llevant i a tot l’Eixample Nord. Amb la nova divisió, en canvi, els habitants perden les zones ubicades a la Via Augusta i voltants, Ciutat Jardí, Camp de Mart i Músics.

Els veïns ja van manifestar el seu desacord amb aquest canvi el dimecres passat, quan es van reunir amb la regidora del barri, Sandra Ramos, la qual es va comprometre a valorar una reconsideració del nou mapa, creat per adaptar-se a la Zona de Baixes Emissions. A més, durant el darrer ple municipal, celebrat el passat dijous, ERC va presentar una moció on demanaven regular l’aparcament Torroja amb zona taronja i una rebaixa pels veïns. La moció va ser desestimada, però durant aquell mateix ple, la consellera de Mobilitat, Sonia Orts, va anunciar que els veïns de la Part Alta podran aparcar en 157 places addicionals a les que actualment els corresponen per zona.

La mesura, en canvi, no va satisfer els residents, ja que la consideren insuficient. «No tenim res en contra de la ZBE, és simplement una qüestió de lògica. Volem poder aparcar a les zones de sempre, no té cap mena de sentit que un veí de la Part Alta hagi de fer-ho a la Imperial», etziba Enric Benaiges, propietari de la llibreria La Quimera i un dels veïns afectats. «El barri està molt crispat. Entre la brutícia, el soroll, l’excés de pisos turístics... Això ja ha estat la gota que ha fet vessar el got, però estem oberts al diàleg. El que volem és negociar amb l’Ajuntament, que entengui la realitat de la Part Alta», assegura.

És per aquest motiu que el grup de residents ha decidit mobilitzar-se. De moment, afirma Benaiges, superen les 100 firmes recollides. El document s’entregarà a l’Ajuntament aquest divendres. Fins llavors es pot signar a La Quimera, a Calçats Ollé, al Forn de pa Peñarrubia, a la Carnisseria Maria José o a la Bodega Gerard.

Una nova plataforma

La plataforma impulsora està formada per unes 50 persones i rep el nom provisional d’Ara Part Alta. Tot i que actualment funciona de forma independent, la seva intenció, explica Benaiges, és que més endavant passi a formar part de l’Associació de Veïns de la Part Alta. «Estem treballant perquè les dues entitats es fusionin. Creiem que una renovació podria ser molt beneficiosa pel barri», apunta.