Els Comuns volen un pla director de pisos turístics a la Part Alta: «Ha de ser pels veïns»

«L’habitatge és el problema més greu com a país i també a Tarragona». Els Comuns mantenen l’oferta residencial digna i assequible com una de les prioritats en la seva acció política a la ciutat. «Desitgem que aquest Nadal tothom tingui un sostre segur», va expressar ahir el representant del partit a l’Ajuntament, Jordi Collado.

Des dels Comuns s’ha impulsat una campanya nadalenca sota el lema ‘All I Want for Christmas is Trobar un Pis’, amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania les seves propostes per a acabar amb la crisi de l’habitatge. «Tenim una agenda clara que va des de la regulació del lloguer de temporada fins al lloguer indefinit per a assegurar un projecte de vida per la gent», va indicar Collado.

Demanen celeritat

En aquest sentit, els Comuns demanen celeritat al govern municipal a l’hora d’avançar en la regulació dels pisos turístics. «Necessitem un pla director que permeti a la gent de la Part Alta viure al seu barri, que no para d’expulsar veïns», va afirmar el conseller. Collado va alertar que el barri del nucli antic podria arribar a tenir el mateix problema que la Part Baixa. «Allí, veiem com edificis sencers ja estan destinats a pisos turístics», va dir Collado.

Vistiplau d’Illa a la taxa

Més enllà, els Comuns consideren que, en la pròxima reunió entre Rubén Viñuales i Salvador Illa, prevista pel febrer, l’alcalde ha de reclamar la gestió de la taxa turística des de Tarragona. «Serà una oportunitat estupenda. Aquest impost s’ha de destinar a habitatge, ja que tenim un parc públic de pisos petit encara», va reiterar Collado.

Per aquest motiu, el conseller va tornar a demanar la creació d’una regidoria específica d’habitatge. «Que no s’hagi creat ens sembla, com a mínim, estrany en el moment que estem vivint. Demostra manca d’implicació», va comentar el conseller. Els Comuns van valorar positivament la compra de pisos per part de SMHAUSA, però van insistir que cal més ritme i implicació. «Encara queden recursos del pressupost de 2024 per executar, i és imprescindible que es destinin íntegrament a la compra d’habitatges», van concloure Collado.