El dispositiu de seguretat de Sant Salvador acaba amb 259 identificats i 9 denúncies

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han portat a terme un pla d’acció al barri de Sant Salvador durant el mes de novembre. Els dos cossos policials s’han centrat en accions per a millorar la seguretat, reduir les conductes incíviques i millorar la qualitat de vida dels veïns, a través de patrullatges, controls administratius, vigilància amb drons i accions preventives i comunitàries. Aquest pla va comptar també amb la implicació de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) i les entitats veïnals per poder fer una intervenció molt més completa.

D'aquesta manera, les diferents patrulles han incrementat la visibilitat policial durant els diferents torns de treball i han pogut fer una cobertura contínua al barri. La interacció amb els veïns i amb els comerciants han sigut clau per conèixer de primera mà les seves preocupacions, inquietuds i alhora les propostes de millora.

Durant aquest període de temps, s’han identificat 259 persones i s’han controlat 107 vehicles. En aquest sentit, s’han interposat 9 denúncies per infraccions en matèria de trànsit per conduir sense permís i conduir sota els efectes d'estupefaents o alcohol.

En aquest operatiu també s’ha denunciat dues persones per conductes incíviques per llençar brossa fora del contenidor i per fer les seves necessitats fisiològiques a la via pública. A banda, s’han denunciat a 4 ciutadans per tinença d'estupefaents, 2 per consum i un per desobediència als agents. També s’han interposat 3 denúncies amb confiscació d'armes (navalles i objectes contundents) i s’han instruït 17 diligències judicials, entre les quals hi ha 4 detencions: 2 per requeriment judicial, 1 per conducció sota els efectes d'estupefaents i 1 imputació per conduir sota els efectes de l’alcohol.

En aquestes mateixes diligències judicials també s’hi reflecteixen les que s’han obert durant les dues inspeccions que s’han portat a terme en edificis de la zona, fruit d’això s’han detectat 13 casos de defraudació de subministrament elèctric i usurpació. A més a més, s’han inspeccionat 3 bars del barri i també algunes parades del mercat per assegurar que es complien les normatives vigents.

Finalment, també s’han fet 2 actuacions per vessaments, 1 per un incendi d’un vehicle, 1 per abandonament de vehicle a la via pública i 3 actuacions per sorolls.

Els resultats del pla d’acció al barri de Sant Salvador mostren un impacte positiu en la millora de la seguretat i convivència.

Per tal de desenvolupar aquest pla, s’han creat patrullatges mixtes entre els dos cossos policials i hi han participat, per part de la Guàrdia Urbana, unitat de la Policia de Proximitat, la Unitat Canina (UCAN), la Unitat d’Inspecció Administrativa (UIA) i la Unitat de Drons (UDRON). Pel que fa als Mossos, hi ha pres part la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), la Unitat de Protecció de persones i béns (ARRO) i la Unitat FURA.