Nadales gamberres, l’antídot per les festes

Molta gent espera amb candeletes l’arribada del Nadal. Gaudeixen preparant regals i decorant l’arbre de casa. I per d’altres és un turment, ja que no aguanten les cançons nadalenques ni els àpats familiars.

Per aquests, un bon antídot per les festes podrien ser les nadales gamberres de l’Associació del Ball de Dames i Vells de Tarragona. «La iaia s’emborratxa i el teu pare es torna fatxa. Mare de Déu, tingueu pietat!».

Desenes de persones, tant de grups d’amics com de famílies, es van aplegar a les escales de la plaça de les Cols, esperant l’arribada dels intèrprets de Dames i Vells. Sota el títol Paszebra Vivent, els integrants del ball van encadenar nadales, seguint els ritmes típics, però girant 360 graus els seus continguts. «El 25 de desembre, pel cul, pel cul, pel cul!».

El contingut sexual, ja de per si present en el ball durant Santa Tecla, protagonitzava gran part de les nadales. Perquè la sàtira irreverent també es pot fer per aquestes dates assenyalades. «Tota la canalla està pendent de la pantalla i els galets s’han congelat. Toca’m els cascavells i celebrem Nadal!», feia un dels versos.

Les rialles del públic assistent eren constants i aplaudia cada composició. «Són nadales però diferents», explicava un home a una visitant. Molts turistes es trobaven amb l’espectacle sense saber ben bé de què anava. Però la gresca que transmetia els feia quedar-s’hi.

Cunyats i menjars

Més enllà del sexe, les nadales porques de Dames i Vells també tocaven una de les figures més polèmiques de les festes: els cunyats. «Ell sempre ens explica batalles i, ves per on, sempre en surt guanyador». I també l’excés de menjar a les taules per les celebracions.

«Ja no puc més de jalar. Menja-t’ho tot ara mateix!». Però l’excés a taula també és d’alcohol, quan els adults beuen com peixos. «Mira’ls com mamen els borratxos, ja ho diuen les mestresses que són uns mamarratxos!».

El cor de Nadales de Dames i Vells es podrà veure també demà, a partir de les 18.15 hores a la plaça de la Font, a les escales de l’Ajuntament.