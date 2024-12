Incendi en una casa unifamiliar de Cala Romana

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí en un incendi d'una casa a Tarragona. L'avís l'han rebut a les 08.17 hores i s'han desplaçat fins al carrer Tramontana de Cala Romana.

Allí han trobat un incendi desenvolupat en un habitatge de planta baixa i dos pisos superiors. Quan han arribat a l'interior de la casa unifamiliar no hi havia ningú.

El foc ha cremat completament el mejador i la resta de la casa ha quedat afectada pel fum i temperatura. No hi ha hagut danys estructurals. A les 08.47 hores el foc ja estava controlat i a les nou hores l'han donat per extingit. Fins al lloc també s'han desplaçat unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). No consten ferits.