Detinguts dos homes, un d'ells amb més de 20 antecedents, per apunyalar dues persones a la plaça de la Font

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 23 i 25 anys com a presumptes autors de dos apunyalaments a dues persones aquest dissabte a la nit a la plaça de la Font de Tarragona. La vida de les víctimes no corre perill, tot i que presenten ferides de consideració. Un dels detinguts té més d'una vintena d'antecedents policials. Els dos homes es troben detinguts a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Campclar i se'ls acusa dels delictes de lesions i d'homicidi en grau de temptativa. La investigació continua oberta.

Els fets van tenir lloc aquest dissabte a la nit a la plaça de la Font de Tarragona. Els Mossos van rebre l'avís d'una baralla a les 21.35 hores en aquest punt cèntric de la ciutat. Poc després, van rebre un altre avís: dues persones es trobaven ferides a la Rambla Nova. Es tracta de dos joves que haurien estat agredits amb una ampolla de vidre trencada.

La Guàrdia Urbana va localitzar les víctimes a la Rambla Nova, on van ser atesos per ambulàncies del SEM. Allà, se'ls va poder prendre declaració per intentar esbrinar qui havia estat l'autor de l'atac.

Les càmeres de vigilància de la plaça de la Font, clau

Després de prendre declaració a les víctimes, Mossos i Guàrdia Urbana van activar el dispositiu per localitzar els presumptes agressors. Gràcies a les càmeres de vigilància de la plaça de la Font, la Guàrdia Urbana va poder identificar dues persones.

Aquest dissabte a la tarda, aquestes dues persones ja havien estat identificades per una altra qüestió. Amb aquesta informació, es va organitzar un dispositiu de cerca conjunt.

Interceptats a l'avinguda Catalunya

Poc després de les dotze de la nit, una patrulla dels Mossos que circulava per l'avinguda Catalunya va localitzar dos individus que coincidien amb la descripció dels presumptes autors de l'atac.

Els Mossos van escorcollar els dos homes, de 23 i 25 anys. Durant l'escorcoll, a un d'ells se li van trobar dos colls d'ampolla de vidre trencats, la mateixa arma amb la qual haurien atacat els dos homes a la plaça de la Font.

Gotes de sang a la roba

Les dues persones identificades s'havien canviat de jaqueta per a despistar els Mossos i la Guàrdia Urbana. Tot i això, encara tenien gotes de sang en algunes peces de roba, com les sabates. Per aquest motiu, se'ls va detenir i se'ls va traslladar a dependències policials.

Homicidi en grau de temptativa

La investigació continua oberta per esclarir les causes de l'atac, però tot apunta que podria derivar d'un intent de robatori a les dues víctimes. Els presumptes autors acumulen nombrosos antecedents per robatoris amb força, robatoris a l'interior de vehicles, agressions i intents d'ocupació.

Un d'ells, l'home de 25 anys, acumula més d'una vintena d'antecedents. En aquests moments tots homes es troben detinguts a la comissaria de Campclar i estan acusats dels delictes de lesions i de temptativa d'homicidi.

Els Mossos encara tenen la investigació oberta. Quan finalitzi, tots dos homes passaran a declarar davant del jutge.