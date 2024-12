PSC, Junts i no adscrits tomben la moció d’ERC contra la nova zonificació d’aparcaments a Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana contra la nova zonificació de l’aparcament de pagament no ha prosperat. El PSC, Junts i els consellers no adscrits van votar en contra del text que van portar al ple d’ahir la formació republicana per reclamar al govern municipal socialista que reverteixi els canvis que va introduir el passat mes de novembre en la classificació de les àrees regulades. ERC feia èmfasi en el fet que els veïns la Part Alta ja no poden aparcar a les zones verdes de l’entorn del seu barri.

La moció va generar una acalorada discussió entre la consellera de Mobilitat, Sonia Orts i el portaveu adjunt d’Esquerra, Xavi Puig. El republicà recriminava al govern que aquesta mesura tenia un «afany recaptatori» i criticava que l’executiu socialista no pintés de taronja l’ampliació del pàrquing Torroja, perquè el preu passi a ser d’un euro màxim al dia.

Orts acusava Puig de fer un discurs «populista» i justificava la decisió de modificar la zonificació de l’aparcament regulat assegurant que s’ha adaptat a les delimitacions de la futura Zona de Baixes Emissions.

Alguns veïns de la Part Alta afectats van assistir al ple després que dimecres es reunissin amb la portaveu del govern, Sandra Ramos, per tractar el tema.

En un comunicat, asseguren que l’edil es va comprometre a «valorar una reconsideració de la decisió». Els veïns critiquen que zones verdes d’aparcament més importants per a ells —Via Augusta, Ciutat Jardí, Camp de Mart i Músics— han deixat de ser-ho.