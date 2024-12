L’EMT mantindrà la bonificació del 50% dels abonaments durant tot el 2025

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona mantindrà la bonificació del 50% dels seus abonaments multiviatge durant tot el 2025. D’aquesta manera, es prorrogarà una mesura que es va començar a aplicar el 2023 gràcies a la subvenció aportada per l’Estat per a finançar el 30% d’aquest descompte. El 20% restant, ha anat a càrrec de l’Ajuntament, que continuarà cobrint aquesta part al llarg de l’any vinent.

El govern municipal s’ha compromès a donar continuïtat de les bonificacions en els títols multiviatge i abonaments, amb independència de si l’executiu espanyol paga o no la part que li correspondria fins al 31 de desembre del 2025. El grup municipal d’En Comú Podem comunicava que aquest va ser un dels acords que va assolir la formació amb l’alcalde, Rubén Viñuales, durant les negociacions dels pressupostos de Tarragona per a l’any vinent. Així ho confirmen també fonts del mateix govern.

Un cop aprovats definitivament els comptes municipals, la formació morada assenyalava que, tal com van pactar, «l’Ajuntament garantirà la continuïtat de la mesura independentment de l’aportació final de l’Estat, mitjançant un modificatiu de crèdit si fos necessari».

A més, demanaven que l’EMT «iniciï una campanya per a informar a la ciutadania que els preus actuals del transport es mantindran durant tot l’any vinent». «Cal fer un esforç perquè la gent pugui viatjar en bus a un preu reduït. Democratitzar el transport públic és fer una societat més integradora i dinàmica» afirmava el portaveu d’ECP, Jordi Collado.

El primer semestre, cobert

Ahir també es feia públic el compromís del govern espanyol amb Podem d’allargar sis mesos més les ajudes al transport públic. La dirigent morada al Congrés, Ione Belarra, apuntava que aquesta mesura es prolongarà a través d’un decret que l’executiu de Pedro Sánchez aprovarà dilluns vinent al Consell de Ministres. Per tant, l’Estat continuarà cobrint el 30% de la bonificació dels abonaments, almenys durant els primers sis mesos de l’any.

L’Ajuntament de Tarragona pagarà el 20% restant per poder oferir els títols de l’EMT a la meitat de preu. Si el Govern Central decideix no allargar els seus ajuts fins al desembre del 2025, serà el consistori qui assumirà la part que li pertocaria a l’Estat, tal com preveu l’acord entre el PSC i ECP. Per tant, s’haurà de finançar tota la bonificació del 50% mitjançant les arques municipals.