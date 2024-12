El Festival Dixieland 2025 de Tarragona ja posa a la venda les entrades dels seus grans concerts

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona escalfa motors per al Festival Internacional de Dixieland 2025, que se celebrarà del 24 al 27 d’abril. Les entrades per tres dels concerts principals ja estan disponibles, amb un cartell que inclou grans noms com Andrea Motis, Balkan Paradise Orchestra i Rambalaya.

Grans estrelles sobre l’escenari

Andrea Motis, prestigiosa cantant i trompetista, obrirà el festival el 24 d’abril al Teatre Tarragona amb una proposta íntima i innovadora. Acompanyada per violí, mandolina i percussió, explorarà un format més personal, inspirat en el jazz, els singer-songwriters i la música brasilera.

Rambalaya, la banda liderada per Anton Jarl, actuarà el 25 d’abril a la Sala Zero . Amb un so que beu del rhythm & blues dels anys 50 i 60, la formació ofereix una combinació única de nostàlgia i contemporaneïtat.

Balkan Paradise Orchestra, reconeguda pel seu potent directe i influències balcàniques, tancarà les actuacions principals al Teatre Tarragona el 26 d’abril.

Entrades a la venda

Concerts al Teatre Tarragona : disponibles a entrades.tarragona.cat i a les taquilles del teatre.

: disponibles a entrades.tarragona.cat i a les taquilles del teatre. Concert a la Sala Zero: a la web de la Sala Zero

La resta de la programació del festival, que cada any combina grans formats amb propostes més locals i eclèctiques, es donarà a conèixer a principis del 2025.