Una excastellera de SPiSP denuncia abusos sexuals de l'actual president de la colla quan ella era menor

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El mitjà digital Porta Enrere, ha destapat aquest divendres que una exmembre de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha denunciat davant l'entitat que l'actual president, Frederic Arias, hauria abusat sexualment d'ella ara fa sis anys, quan ella només tenia 13 anys. Els fets, haurien tingut lloc durant l'any 2018, quan Arias era vocal de la junta directiva de la colla, han estat detallats en un escrit que la jove va enviar a la colla el passat mes d'octubre. Segons defensa la víctima, Arias va mantenir converses de caràcter sexual amb ella, li va fer tocaments i la va besar en diverses ocasions durant aquell any.

Segons la denúncia destapada per Porta Enrere, Arias aprofitava la seva posició dins l'entitat per acorralar la menor, qui formava part del grup de gralles de la colla. Els tocaments i petons, «sempre per damunt de la roba», s'haurien produït en diferents espais de la colla, com la sala de juntes i també al portal de l'edifici on vivia la jove. La denunciant explica que va intentar buscar suport entre els seus companys de la colla, però es va sentir culpabilitzada i exclosa per l'equip de gralles, que no només no la va recolzar sinó que la va pressionar perquè esborrés els missatges i no expliqués els fets.

La víctima, actualment de 19 anys, ha admés a Porta Enrere que va mantenir silenci durant anys per por a ser expulsada de la colla. No obstant finalment va decidir parlar i denunciar els fets. Amb el temps, va contactar amb Frederic Arias per exigir-li una disculpa, però, segons relata Porta Enrere, va rebre una resposta defensiva i agressiva.

El mateix mitjà, ha contactat amb l'acusat, Frederic Arias qui ha negat rotundament les acusacions, titllant-les de «falses». El president de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha assegurat que no va mantenir cap mena de relació sexual ni va fer tocaments a la menor, i ha afirmat que tot està en mans dels seus advocats.

Segons explica Porta Enrere, la colla va crear un equip instructor per investigar els fets, que, a finals de novembre, va concloure que no podien actuar en aquest cas ja que la víctima ja no formava part de l'entitat. Tot i això, van recomanar a la denunciant que posés els fets en coneixement de la justícia ordinària.

La jove, en resposta, va reiterar la seva denúncia a la colla, defensant que el protocol de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) no permetria tancar el cas pel simple fet que ella ja no formés part de la colla. En el seu escrit, també va recalcar que el que va viure es podria emmarcar dins del protocol d'abús sexual infantil, ja que els fets van succeir quan ella era menor d'edat.