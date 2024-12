Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona nomenarà Eduard Boada fill adoptiu de la ciutat. Així hi va aprovar ahir la Junta de Portaveus del consistori. «És just i és emocionalment correcte per tot l’amor que li tenim», va expressar ahir l’alcalde Rubén Viñuales. Boada va néixer a Nulles l’any 1942 i va dedicar la seva vida a la seva passió per la gastronomia i Tarragona. «Es mereix un homenatge públicament perquè per sobre de tot era una molt bona persona i no s’ha d’oblidar mai», va afegir l’alcalde.

Boada va fer de l’establiment al carrer Rovira i Virgili una parada obligatòria per als amants dels entrepans. El mític ‘Tascaman’ va morir als 82 anys i els tarragonins van plorar la seva pèrdua amb grans mostres de condol. El 2010, l’Ajuntament de Tarragona li va atorgar la Medalla al Mèrit Cultural per la seva tasca com a divulgador i, l’any 2023, va rebre la Medalla al Treball Francesc Macià de la Generalitat. A més, l’any 2019, va tenir l’honor de ser el pregoner de les festes de Santa Tecla