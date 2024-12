Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres anys han passat des que l’Associació de Veïns (AV) del barri del Port van haver d’abandonar el seu local social, ubicat al número 9 del carrer Reial, perquè presentava problemes estructurals. Des de llavors, han estat demanant a l’Ajuntament de Tarragona que arrangi l’espai per poder tornar a utilitzar-lo. Farts d’esperar, l’entitat veïnal ha decidit presentar una moció al ple que se celebrarà aquest matí per reclamar que el consistori reformi un local de titularitat municipal que va ser cedit a l’associació l’any 2022.

Actualment, l’equipament es troba en mal estat degut a les humitats generades pels baixants del celobert, que desemboquen directament sobre les cambres higièniques. Això ha provocat patologies estructurals, amb afectacions a les bigues de fusta, que van obligar l’associació de veïns a desallotjar la seva seu el novembre del 2021.

L’entitat recorda que el desembre del 2022, l’anterior govern va redactar un projecte que inclou totes les actuacions necessàries per a la reforma i consolidació estructural del local. Les obres servirien també per a solucionar els problemes d’impermeabilització i deteriorament causats per la brutícia i la colomassa al pati comunitari.

Els grups municipals d’ERC i ECP assumiran i defensaran al ple aquesta moció, on es demana «garantir que el local esdevingui un espai accessible, funcional i segur, promotor de la cohesió social i obert a les necessitats dels veïns i veïnes del barri del Port». També reclamen un «manteniment periòdic».