El govern de Tarragona espera al Roqueral per tancar el trànsit a la Part Alta

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona es troba en converses amb l’Arquebisbat per a fer un aparcament a l’antic camp de futbol del Roqueral. El govern municipal creu que l’espai és l’adient per a fer un pàrquing de superfície prop de la Part Alta, on es calculen que hi podrien cabre 200 places.

«Volem poder oferir aparcament extramurs d’una forma econòmica», va exposar l’alcalde Rubén Viñuales. Pel govern municipal, aquest és el projecte que farà acabar amb el trànsit rodat al barri. «Quan puguem tenir aquesta oferta, es prohibirà el trànsit al centre històric. Ens ho demana la Unesco. Ho tenen tots els centres històrics del món i la Part Alta no serà una excepció», va afirmar l’alcalde.

Aquest plantejament arriba en una setmana on hi ha hagut rebombori pel canvi de classificació de les zones regulades al barri. «Creiem que hem millorat el servei. Abans, la gent arribava a Maria Cristina i canviava de zona. No tenia sentit», va asseverar Viñuales.

Ahir al vespre la consellera Sandra Ramos es va reunir amb els veïns de la Part Alta per a tractar la mobilitat a la zona. «Volem més zones verdes perquè els veïns hi puguem aparcar i no zones blaves. Creiem que hi ha un afany recaptatori darrere», explica Quim Castellví, president de l’associació de veïns Ara Part Alta.

Moratòries a la ZBE

Més enllà, l’alcalde Rubén Viñuales també es va referir ahir a la implementació a la ciutat de la Zona de Baixes Emissions. L’alcalde va mostrar la voluntat que hi hagi excepcions en el procés. «En aquesta transició energètica no podem deixar ningú enrere. Sobretot amb la gent que no té capacitat econòmica per canviar de cotxe. Es podrien donar situacions injustes», va expressar Viñuales.

En aquest sentit, Tarragona anirà de la mà amb Reus a l’hora d’exigir l’aplicació de moratòries de la norma. «Volem lluitar contra els efectes de la contaminació, però sense provocar un perjudici afegit a la ciutadania», va aclarir el batlle. L’alcalde va destacar la inversió d’onze milions d’euros en autobusos per a donar alternatives de mobilitat als tarragonins.