Estudiants de la URV busquen una solució amb robòtica a la problemàtica dels pèl·lets a les platges

Estudiants d'Enginyeria Informàtica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) busquen una solució a la problemàtica dels pèl·lets del litoral tarragoní en la primera Hackató Robotech. El projecte va sorgir a partir de la idea del president de l’Associació Empersarial Química de Tarragona (AEQT) de buscar empreses amb la capacitat de produir robots per netejar els microplàstics de les platges.

El gerent del clúster TICsud, Sergi Novo, ha explicat que l'objectiu és «aprofitar les tecnologies, innovació i talent del que disposem al nostre territori per poder afrontar el repte de recollir microplàstics en una platja o qualsevol altre indret». Els alumnes s'han mostrat interessats per l'activitat i per l'aprenentatge a partir de reptes reals.

Durant dos dies, del 19 al 20 de desembre, els estudiants d'Enginyeria Informàtica de la URV treballaran al Campus Sescelades per desenvolupar solucions innovadores aplicades a la neteja dels residus plàstics de les platges del litoral tarragoní. La iniciativa ha estat impulsada per l'Àrea Digital Camp de Tarragona i la URV, i rep el suport de l'AEQT, el Clúster TIC Catalunya Sud, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de Reus.

Durant aquestes dues jornades, la comunitat universitària també podrà gaudir d'experiències immersives presentades al Mobile World Capital Barcelona (MWC) de l'any passat.

El gerent del clúster TICsud, Sergi Novo, ha destacat la importància que «els alumnes es diverteixin, aprenguin i que surtin d'aquí motivats per després poder connectar aquest talent amb els sectors tecnològic i químic del territori». També ha plantejat la possibilitat que algun disseny del Hackató pugui inspirar i esdevenir un projecte pilot d'una nova eina tecnològica.

El projecte ha despertat un gran interès entre l'alumnat, ja que compta amb prop de seixanta participants, segons han explicat des de l'organització. L'estudiant de segon curs d'Enginyeria Iformàtica, Khady Yade, ha assegurat que esdeveniments com aquest els permet «aprendre d'una manera més divertida», allunyant-se del model de classe tradicional.

Un altre dels participants, Miguel Robledo, ha expressat el seu desig d'adquirir «coneixements, fer contactes i conèixer gent» a partir d'aquesta jornada. També ha destacat el seu interès per la robòtica i que l'actractiu de la proposta era «poder aplicar la intel·ligència artificial i els sensors a un problema real, com és la recollida de microplàstics i pèl·lets a les platges del territori».

El jurat el conformen tant acadèmics de la pròpia universitat com membres d'empreses tecnològiques i químiques del territori. El divendres 20 s'anunciarà l'equip guanyador, que rebrà una entrada pel MWC Barcelona.