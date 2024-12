Els veïns de la Part Alta critiquen la desaparició de les zones verdes d’aparcament

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una cinquantena de veïns de la Part Alta s’han reunit aquest dimecres a la Casa de les Lletres amb la regidora de Barri Sandra Ramos i un tècnic de Mobilitat, per a transmetre principalment el gran greuge del canvi en la política d’aparcament, entre d’altres qüestions.

Els veïns han criticat el repintat de zones verdes en blaves i que la corporació municipal els hagi comunicat els canvis amb papers als vidres dels cotxes. Concretament, les tres zones verdes d’aparcament més importants per als habitants de la Part Alta han deixat de ser-ho. Es tracta de la Via Augusta i voltants, Ciutat Jardí, Camp de Mart i Músics.

Els veïns presents, de forma contundent, van manifestar la gran molèstia que suposa «una decisió injusta doncs no es beneficia als veïns i veïnes sinó que només es pot entendre si es vol augmentar la recaptació via zona blava». A més a més han volgut rebatre els arguments municipals que han adduït que la decisió està vinculada a la Zona de Baixes Emissions assegurant que «fent aparcar els veïns lluny de la seva casa es provoca major despesa energètica».

Ramos s’ha compromès a valorar una reconsideració de la decisió després d’haver escoltat els arguments dels veïns i veïnes, que li han insistit en què es confirmi que no es posaran multes fins passades les festes i que, eventualment, s’allargui el període de renovació dels abonaments, que tenen termini fins el 15 de gener.

L’altre assumpte que ha ocupat una part important del debat ha estat la gran concentració de sense sostres a la Part Alta, dormint al carrer i utilitzant l’espai públic com a lavabo.

Altres qüestions han estat la gestió dels moviments de cotxes de les famílies de l’escola l’Estonnac, la deixadesa general de la Part Alta en tant que neteja i males herbes o els problemes acústics que suposarà la nova normativa de terrasses, que en alguns indrets suposarà un augment d’horaris.

Tot i que els veïns esperaran una resposta per part de la Regidora de Barri, no descarten accions imminents reivindicatives com marxes lentes per a evitar l’accés a la Part Alta en moments de gran afluència de persones no residents.