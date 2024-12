Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha insistit aquest dimecres en la creació d'un consorci del patrimoni que els permeti gestionar, conjuntament amb la Generalitat, l'Estat i la Diputació de Tarragona, el conjunt de monuments històrics de la ciutat. Per a Viñuales, l'aportació econòmica actual de les administracions catalana i espanyola «no és justa, ni equitativa».

«La façana del Pretori ha costat més de 800.000 euros i el sarcòfag d'Hipòlit més de 400.000 euros», ha enumerat el batlle, qui ha recordat que de la Generalitat només reben 100.000 euros. Per això ha insistit a adoptar un model com el de Mèrida, on tenen un pressupost de 8 milions d'euros. «Si Mèrida té 8 milions, crec que a Tarragona 8 milions també seria just», ha dit.

«Que a Tarragona, l'única ciutat patrimoni de la humanitat de Catalunya, haguem d'anar a concurrència competitiva no té sentit», ha criticat Viñuales, qui considera que l'Ajuntament no hauria d'estar «pidolant» que facin, per exemple, un pla de muralles, sinó que la Generalitat i l'Estat «haurien de donar diners per mantenir aquestes muralles, que són les més antigues fora de Roma».

En aquest sentit, ha criticat que a Tarragona -on es dona la casuística que la majoria dels monuments i equipaments històrics són municipals- quan es tracta de pagar, el patrimoni només és de la ciutat, però quan es parla de patrimoni llavors «és de la humanitat». Una situació que l'alcalde considera injusta i, per això, creu que totes les administracions «haurien de donar suport i diners». «Volem un tracte just», ha conclòs.

2025: l'any dels Next Generation

Viñuales ho ha dit enmig d'una trobada amb periodistes, on també ha subratllat que el 2025 serà «l'any dels Next Generation». I és que l'any vinent s'han d'executar diversos projectes finançats per aquests fons europeus, que a la ciutat s'eleven fins als 30 milions d'euros.

Entre altres, el batlle ha subratllat la transformació del Fòrum de la Colònia o l'enderrocament de la plataforma del Miracle. «Tenim una inversió a Tarragona mai vista», ha afirmat Viñuales, qui també ha celebrat que la «sincronització» aquest 2024 amb altres administracions també permetran tirar endavant projectes com el futur Fòrum de la Justícia o l'ampliació de l'Hospital Joan XXIII.