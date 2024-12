Perdonen un deute de 60.000 euros a un tarragoní després de perdre la seva feina

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Tarragona ha aconseguit que li perdonin un deute de 60.000 euros mantenint el seu habitatge després de perdre la seva feina. En veure’s acomiadat del seu treball, els ingressos li només donaven per a les necessitats molt bàsiques i no va poder compensar els préstecs personals demanat anteriorment. Segons explica l’Associación de Ayuda al Endeudamiento, en portar la hipoteca al dia van aconseguir mantenir en propietat l’habitatge de l’exdeutor.

Davant de la falta de feina, el sol·licitant es va veure obligat a recórrer a préstecs per poder subsistir i cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquests crèdits, inicialment adquirits com una mesura temporal per enfrontar l’adversitat, es van convertir en una càrrega insostenible a causa dels pocs recursos disponibles.

Actualment, els ingressos mensuals generats pels deutors a penes li permetien subsistir, la qual cosa li va impedir complir les seves obligacions davant els creditors. Aquesta situació d’insolvència és una conseqüència directa de la crisi econòmica i la falta d’estabilitat laboral.

Va ser llavors quan va contactar amb l’Associació d’Ajuda a l’Endeutament i se li va aconsellar acollir-se a un procés que permetés quedar lliure de deutes definitivament: la llei de la segona oportunitat.

«La por més gran per a aquest matrimoni és perdre l’habitatge, doncs viuen amb els seus fills i no podien quedar-se al carrer», explica el lletrat Pepe Domínguez.

Per això van sol·licitar al jutjat competent l’obertura d’una fase judicial on s’informaria del patrimoni dels deutors, per valorar la possibilitat de vendre’ls per compensar deutes.

«Aquest punt va ser crític, ja que el jutjat considerava que l’habitatge havia de ser subhastat en concurs. La Llei atorga protecció per als concursats, els qui s’han de comprometre a afrontar un pla de pagaments per evitar la liquidació. Les quotes mensuals en funció dels seus ingressos, pel que és assumible», detalla el lletrat.

Finalment, van sol·licitar el perdó del deute pendent acreditant els requisits legals: demostrar que no havien pogut pagar amb les 3 últimes rendes i que no tenien delictes penals.

El Jutjat coneixedor d’aquest procediment va comprovar aquests requeriments i el passat 30 de setembre de 2024 va ser dictada la sentència concedint l’EPI (Exoneració del Passiu Insatisfet) de 58.623,13 euros.