El Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona ha conclòs amb èxit la seva 11a edició, consolidant-se com una cita imprescindible de la fotografia contemporània a Catalunya i Espanya. Sota la temàtica de les urbs, aquesta edició ha convidat a reflexionar sobre l’espai urbà i els reptes que planteja i, tal com ha valorat la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, «ha ofert una mirada crítica i transformadora que ha connectat artistes, professionals i públic de manera inclusiva i innovadora».

Amb més de 50 activitats i la participació d’un centenar d’artistes i professionals, l’SCAN 2024 ha atret públics diversos durant dos mesos d’intensa activitat.

El Moll de Costa del Port de Tarragona s’ha consolidat com el centre neuràlgic del festival, atraient una gran afluència de públic gràcies a les seves dues exposicions principals. D'una banda, Talent Latent, sota el títol La ciutat revelada. Exploracions sobre l’espai urbà, comissariada per Érika Goyarrola, ha destacat per la seva mirada crítica i profunda sobre les transformacions de l’entorn urbà, amb artistes seleccionats d’entre més de 650 projectes internacionals rebut en la convocatòria.

De l’altra, l’exposició Daídalos / Δαίδαλος, comissariada per Xavier de Luca i Houari Bouchenak, ha proposat una exploració intensa sobre les ciutats com a espais de control i resistència. Ambdues mostres han rebut una acollida de més de 3.800 visitants al Moll de Costa.

A més, el Teatret del Serrallo ha esdevingut un escenari clau per a la trobada professional Full Contact, consolidant-se com un espai de referència per a l’intercanvi artístic i el desenvolupament de projectes entre creadors, comissaris i professionals de la fotografia.

Per altra banda, iniciatives com la Residència L’Arxiu de Tarragona, enguany amb l’artista visual Lucas Momparler com a resident, el pòdcast Òcul i la publicació anual BLOC coproduït amb el meu Museu Nacional Arqueològic de Tarragona han aportat profunditat i una dimensió interdisciplinària al festival, consolidant-lo com un espai innovador i de reflexió crítica.

Èxit a Reus i Els Pallaresos

L’edició d’enguany de l’SCAN ha fet un pas endavant en la seva expansió territorial, portant la fotografia contemporània a Reus i Els Pallaresos. A la capital del Baix Camp, exposicions com Arquitectures sentimentals de Ro Caminal al Museu Salvador Vilaseca i Quietud global de Pepo Argilaguet, comissariada per Màrius Domingo, a El Círcol, van rebre una bona acollida per part del públic.

Al seu torn, la mostra Retròpolis de Paula Fujiwara a l’Espai El Pàrquing d’Els Pallaresos va ampliar l’oferta cultural del festival. Aquesta aposta per descentralitzar l’activitat va reforçar la voluntat de l’SCAN de portar l’art fotogràfic a nous territoris i públics, consolidant així el seu impacte cultural més enllà de Tarragona.

El vessant més participatiu del festival, SCAN Actiu, ha estat un èxit rotund. Amb activitats com les Rutes SCAN, tallers inclusius amb col·lectius locals (com CliCme i Fotolateras) i la col·laboració amb entitats com la Fundació Onada, el festival ha apropat la fotografia a tota la ciutadania. Aquesta aposta per la inclusió i la transformació social consolida l’SCAN com un referent cultural a través de la participació activa.

SCAN 2025: l’aigua com a eix central

La 12a edició del Festival SCAN, que se celebrarà del 10 d’octubre al 7 de desembre de 2025, posarà el focus en l’aigua com a temàtica principal. Sota el concepte «aqua», el festival explorarà les múltiples dimensions d’aquest element essencial: la seva fragilitat davant les pressions climàtiques, els conflictes per la seva escassedat i la seva mercantilització.

A través de la mirada fotogràfica, l’SCAN 2025 buscarà sensibilitzar el públic sobre la necessitat d’una gestió més justa i sostenible d’aquest recurs vital, convidant artistes i ciutadans a reflexionar sobre la seva transcendència i vulnerabilitat.