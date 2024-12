En Comú Podem reclamarà al ple la creació d’una Reserva Marítima de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona defensarà en el ple de demà una moció conjunta de suport al sector pesquer local, amb especial atenció a les llotges de Torredembarra, Tarragona i la Ràpita. Ahir, el portaveu de la formació Jordi Collado, explicava que faran èmfasi en la proposta de crear una Reserva Marina de Tarragona, la qual actuaria com una zona de veda per facilitar la regeneració del fons marí i la reproducció de les espècies.

«Si volem salvar la pesca, hem de deixar que el mar es recuperi», va remarcar Collado, qui va aprofitar també per a criticar la reorganització de les zones verdes d’aparcament a la Part Alta i la manca de planificació en matèria de mobilitat urbana.

D’altra banda, la formació morada presentarà una moció en suport a la indústria química de Tarragona, subratllant la necessitat d’adaptar-se als reptes mediambientals i a la competència internacional. «La solució no és mirar enrere, sinó apostar per la transformació ecològica i energètica que impulsa Europa», va declarar el conseller Toni Carmona.

ECP instarà les empreses del sector a fomentar inversions en sostenibilitat i innovació per garantir la competitivitat i el futur de la indústria. Carmona va destacar projectes com l’Ecoplanta i la planta d’Hidrogen Verd com a exemples del camí a seguir.

En el ple, ECP també demanarà que l’Ajuntament s’adhereixi al manifest internacional contra l’acord comercial Mercosur-Unió Europea i insti l’Estat a exercir el seu dret a veto.