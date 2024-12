Nou rècord de la terminal de creuers: 63 escales i 136.850 passatgers

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de creuers 2024 al Port de Tarragona ha tancat amb un balanç molt positiu aconseguint un rècord històric de 136.850 passatgers i 63 escales, superant els registres del 2019 – fins ara les més altes en nombre de passatgers - i consolidant-se com una destinació clau del Mediterrani.

La temporada ha viscut dos grans esdeveniments, la posada en funcionament de la nova terminal de creuers situada al Moll de Balears i la 64a edició de l’Assemblea General de MedCruise. Les previsions per al 2025 són molt similars a les xifres actuals, atraient més creuers premium i de luxe que augmentaran el nombre d’escales, però no la xifra total de creueristes.

Amb un creixement del 19% respecte la temporada anterior, el Port de Tarragona ha tancat una temporada històrica que consolida la tendència de creixement sostenible dels darrers anys. Amb un total de 136.850 passatgers desembarcant a la ciutat, l’increment respecte 2023 ha estat de 21.641 creueristes.

El nombre d'escales també ha crescut, amb 63 escales realitzades per diverses navilieres internacionals, en comparació amb les 57 escales del 2023. Aquest èxit es deu, en part, a la consolidació de Tarragona com a port base de la companyia MSC Cruises, que ha operat amb 28 escales els divendres entre abril i octubre, oferint itineraris que han atret milers de passatgers.

Segons el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, «aquest èxit és fruit de l’estratègia de les diferents administracions i empreses implicades per atreure navilieres de prestigi, millorar les infraestructures i reforçar la col·laboració amb els agents turístics del territori».

Valoracions dels creueristes

L'anàlisi del perfil dels creueristes revela la importància del mercat espanyol, amb 40.289 passatgers, seguit d'Itàlia amb 30.790, França amb 15.026, els Estats Units amb 8.835, Alemanya amb 4.194 i el Regne Unit amb 6.243. Aquesta diversitat de mercats emissors demostra l'atractiu de Tarragona com a destinació turística internacional, capaç d'oferir una experiència atractiva a visitants de procedències diverses.

Respecte al què fan els creueristes l’enquesta diu que un 87% opten per fer una visita al territori per lliure, un 6% fan excursions organitzades per la província de Tarragona, un 4% fan excursions guiades per la ciutat i un altre 3% decideixen visitar Barcelona. Entre les excursions més demanades pels creuers estan en un 61% visites pròpiament de la ciutat de Tarragona, un 21% Port Aventura, un 10% Poblet i voltants, i la resta es divideix en visites a les platges, cellers i Reus.

Els creueristes valoren la seva visita en un 8.8, valoració similar que durant els últims anys. Cal destacar que el 64% recomanaria Tarragona a altres persones com a destinació de creuers. Les valoracions que més milloren són les relacionades amb el Port de Tarragona. La nova terminal de creuers -amb un 9,1 -, la proximitat entre el Port i la ciutat – amb un 7,6 - i la freqüència de busos – amb un 8,7 - han augment la seva nota respecte el 2023.

La despesa mitjana total per creuerista ha augmentat considerablement passant de 17,6€ a 22,6. Els hàbits de consum també han canviat respecte temporades anteriors, durant el 2024 els creueristes van realitzar les seves despeses, principalment, en compres, transport i hostaleria.

Un any de novetats

El Port de Tarragona ha viscut un 2024 molt intens, no només per unes xifres de rècord, sinó també per la gran quantitats d’actes i novetats que s’hi ha presentat. Durant el mes de juny es va viure el plat fort de la temporada amb l’organització de la 64a edició de l’Assemblea General de MedCruise i, poques hores després, la inauguració de la nova terminal de creuers de Tarragona al Moll de Balears.

Tot i que l’Assemblea de MedCruise estava prevista que se celebrés l’any 2022, els diferents organismes organitzadors van fer coincidir ambdós esdeveniments al juny per compartir amb tot el sector les dues fites del projecte de creuers a Tarragona

El Port de Tarragona també ha fet passos endavant en el seu compromís amb la sostenibilitat, implementant mesures per reduir l'impacte mediambiental de l'activitat de creuers.

Entre aquestes iniciatives destaca la nova terminal de creuers de Global Ports Holding que en la seva construcció i en les futures operacions d'expansió s'han integrat tecnologies i pràctiques respectuoses amb el medi ambient, aconseguint una reducció del 50% en la generació de residus i una disminució del 60% en les emissions de CO2 durant la fase de construcció.