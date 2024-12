Tarragona, un dels tres destins turístics catalans que rep ajudes de l'Estat per a la transformació digital

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri d’Indústria i Turisme ha atorgat 2.670.543 euros en subvencions per a la transformació digital de tres destins turístics de Catalunya. Es tracten d’unes ajudes per adquirir tecnologies per millorar la gestió i la competitivitat de les empreses, també pretén que amb les dades que es generin es puguin prendre decisions més eficients i sostenibles.

A la vegada, aquests recursos permetran desenvolupar solucions digitals que es vinculin a la Plataforma Intel·ligent de Destins (PID), creada pel ministeri. Els ajuntaments que rebran aquestes partides seran el de Castelldefels (Baix Llobregat) i Tarragona i la Diputació de Barcelona. En total, es repartiran 95 milions entre una quarantena d’administracions.