ERC proposa revertir la nova zonificació d’aparcaments i que el pàrquing Torroja costi 1 euro al dia

El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al Consell Plenari d’aquest dijous una moció amb dues propostes per millorar els problemes de mobilitat que pateix el veïnat i usuaris de la Part Alta. Els republicans demanen que es reverteixi la nova classificació de zones regulades que va entrar en vigor el passat mes de novembre. Amb l’actual proposta els veïns de la Part Alta no poden aparcar a les zones verdes de l’entorn del seu barri.

«La nova zonificació impedeix que un veí del carrer Talavera o del carrer Descalços pugui aparcar a la zona de Músics, Camp de Mart, Miracle o Ciutat Jardí però sí fer-ho a l’alçada del Corte Inglés, no té cap mena de lògica ni sentit», ha apuntat el portaveu adjunt, Xavi Puig, qui assegura que «en aquesta decisió hi ha faltat, una vegada més, diàleg amb l’oposició i amb la ciutat».

La segona proposta d’Esquerra passa perquè les 185 noves places de l’ampliació de l’aparcament Torroja passin a ser zona taronja, amb un preu màxim d’1€ al dia i amb un possible descompte pels residents. «És un malbaratament inexplicable entestar-se a tenir buit un aparcament tan costós que va ser dissenyar per omplir-lo d’usuaris vinculats al barri», ha apuntat Puig. El portaveu assegura que l’alcalde Viñuales i el PSC veuen «la Part Alta com un parc temàtic i no com una zona pensada per viure-hi i poder-hi desenvolupar la vida».

Aquest punt és la tercera vegada que els republicans ho porten al Consell Plenari. «Portem un any proposant de bones maneres facilitar l'aparcament a la Part Alta amb Torroja i no només no ens han fet cas sinó que ara doblen l'aposta per castigar més el barri». Per aquest motiu han demanat una «rectificació immediata» a l'alcalde Viñuales. Puig ha explicat que «el veïnat està molt cremat i molts es plantegen abandonar el barri, no ens ho podem permetre».

D’altra banda, el Grup Municipal d’ERC també presentarà una moció per recuperar i dignificar el Parc de la Coma, situat a l’entrada nord de Bonavista i en connexió amb Campclar. Segons els republicans és un punt estratègic que podria esdevenir un espai clau de connexió i convivència per als barris de Ponent. Tot i les millores urbanístiques realitzades a l’entorn durant el mandat de Ricomà, el parc continua immers en una situació de degradació avançada que contrasta amb aquests avenços.

La portaveu, Maria Roig, ha apuntat que el parc «té el potencial de ser un espai segur i agradable, un lloc de trobada per a les famílies i la ciutadania. Ara mateix, és un lloc abandonat, insegur i desaprofitat. No podem permetre que això continuï així».

La situació actual del parc és una problemàtica històrica reivindicada per les entitats veïnals de la zona. «Els veïns de Bonavista, Buenos Aires i Campclar fa anys que reclamen solucions. És una qüestió de dignitat per a Ponent i per a tota Tarragona» ha destacat Roig.

A més a més, els republicans també assumeixen la moció presentada per l’Associació de Veïns del barri del Port per a reformar el local de l’entitat. El text dels veïns reclama que l’Ajuntament executi amb urgència el projecte de reforma estructural del local que es va redactar el desembre del 2022. Es tracta d’un espai desallotjat des del 2021 per manca de seguretat i que ha de ser un punt de trobada i de cohesió social per al barri.

La portaveu també ha explicat que el Grup Municipal també presentarà amb la resta de formacions del Consell Plenari, exceptuant VOX, una moció de suport al sector de la pesca per la reducció de jornades.